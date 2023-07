Bovalino: Giornata dedicata alla “Prevenzione oncologica e cardiovascolare” Approvazione per l’iniziativa da parte dei cittadini

BOVALINO (RC), 28 MAG - Si è svolta ieri a Bovalino (Rc), nell’area antistante il Municipio (piazza Camillo Costanzo), un’ importante manifestazione organizzata dal Lions Club di Locri presieduto da Aristide Bava, facente parte del Distretto 108 Ya-XI Circoscrizione, diretto dal Governatore Franco Scarpino. L’evento si è svolto a partire dalle ore 08.30 ed ha avuto termine alle ore 12.30. A patrocinare l’importante manifestazione sono stati: il Comune di Bovalino, l’ Avis, l’ Aido e la Caritas. Di grande interesse il tema trattato, la “Prevenzione oncologica e cardiovascolare-Insieme possiamo”, una tematica di grande impatto civile e sociale che, al giorno d’oggi e con la sanità sempre più in panne, appare quanto mai necessaria e di grande aiuto soprattutto per i tanti cittadini che si trovano in difficoltà non soltanto per motivi di salute, ma anche per questioni economiche. E’ stato presente ed ha dato anche il suo contributo il Presidente del Lions Club Roccella Jonica, Lorenzo Maesano.

Visite mediche gratuite ed esami strumentali mirati, organizzati dal Dottor Franco Ferraro, coadiuvato nell’organizzazione dell’evento da Cosimo Sanci, Presidente Avis-Bovalino, sono state messe a disposizione dei cittadini che si erano preventivamente prenotati (circa 100 persone). Vasto il campo medico trattato e numerosi gli esami strumentali eseguiti grazie all’opera di medici della zona, in particolare: “Visite oncologiche con studio ecografico, ecografia addome, visite urologiche, visite endocrinologiche con ecografia della tiroide, visita ginecologica con pap test, visita cardiologica con elettrocardiogramma, visita diabetologica con glicemia e dermatologica per prevenzione oncologica” Tutte le visite sono state eseguite, come dicevamo, da personale medico e paramedico specializzato ed in forza a diversi studi sanitari, come per esempio i ginecologi Antonio Bagnato ed Nietta Bova; Pasquale Iozzo, chirurgo specialista in senologia ed ecografista; il cardiologo Pino Meduri; Claudia Ferraro, endocrinologa e diabetologa; Cosimo Caccamo urologo ed il dermatologo Enzo Schirripa. Lo studio medico utilizzato per le visite specialistiche è stato il “Camper della salute”, un automezzo opportunamente attrezzato per questo genere di eventi.

Particolarmente soddisfatto per l’ottima riuscita dell’evento è stato il Sindaco della cittadina jonica reggina, Vincenzo Maesano, che ha postato sulla propria pagina social il seguente messaggio: “Oggi oltre 80 persone hanno potuto usufruire di visite mediche gratuite eseguite da professionisti di diverse specialità mediche. Questo il risultato della giornata della PREVENZIONE organizzata dall'Amministrazione Comunale, unitamente al Lions Club Locri e all'Avis di Bovalino. Grazie a tutti ed in particolare al Dott. Franco Ferraro ed a Cosimo Sanci per aver coordinato e organizzato l'evento. Un altro esempio di come si sta sempre al servizio del cittadino!”

Pasquale Rosaci