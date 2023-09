Bovalino: il maltempo ha distrutto! I bovalinesi hanno ricostruito in tempi record.

BOVALINO (RC), 05 AGO - Il maltempo che si è levato improvvisamente ieri sera sul tardi, con forti folate di vento e pioggia battente durata circa una mezz’ora, ha rovinato in gran parte i meravigliosi mosaici che i gruppi per l’Infiorata (”Infiorata per il Borgo”, “Borgo per l’Infiorata” e “Noi con Voi”) avevano con tanto amore, dedizione e passione allestito in questi ultimissimi giorni in preparazione del percorso che domani sera (ore 18.30), la processione con la statua di San Francesco di Paola percorrerà per alcune vie del paese (questo il percorso: uscita dalla chiesa, Via Garibaldi, Rione Borgo, Via Primerano, P.zza Margherita, Corso Umberto I, passaggio a livello, lungomare, sosta statua e preghiera della gente di mare, passaggio a livello, Corso Umberto I, Via Mario e Luigi Spagnolo, rientro in chiesa). I danni causati dal maltempo sono stati –artisticamente parlando- ingenti, quasi tutti i mosaici sono stati investiti dall’acqua che ne ha sbiadito i colori, e dal vento che ne ha compromesso la staticità del disegno. E’ evidente che lo sconforto e la rabbia, seppur contenuta, è stata tanta! In piazza Camillo Costanzo, l’area più esposta alle intemperie, i variopinti ombrelli sospesi nell’aria sono stati ridotti a brandelli ed il mosaico completamente distrutto, un colpo al cuore per i tanti che si erano prodigati per realizzare l’opera. I tecnici del Comune, con la scala motorizzata, hanno provveduto a rimuovere in mattinata gli ombrelli e sono rimasti a disposizione per ogni ulteriore evenienza.

Sul profilo facebook del Sindaco è subito apparso il seguente messaggio (di incoraggiamento): “L’infiorata è stata rovinata dal maltempo, Bovalino la vuole riparare e far risplendere per rendere omaggio al nostro Santo Patrono. Uniamoci per dare una mano. L’appuntamento è al Rione Borgo ed in Piazza Camillo Costanzo per le ore 16.30. Non ha importanza cosa si riuscirà a fare e quale risultato si otterrà, l'importante è aver dimostrato di essere comunità! Bovalino fatti un applauso....Vi aspettiamo numerosi”

Ed il cuore grande dei bovalinesi si è spalancato e non si è perso d’animo, sin dalle prime ore del mattino il passaparola, per la ricostruzione dei lavori è stato unanime ancor prima dell’annuncio del Sindaco. Quindi, all’appuntamento fissato (ore16.30), sono stati in tanti a recarsi sui rispettivi posti per restaurare, in tempo record, il “mal tolto”. Allo stato attuale (nonostante ci sia ancora qualche lieve minaccia di maltempo) tutto è stato quasi ripristinato, domani San Francesco di Paola sarà onorato per come merita e per come solo i bovalinesi sanno fare…W San Francesco….ora e sempre!

Pasquale Rosaci