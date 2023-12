Bovalino (RC): "Vallata del Bonamico" e 2^ ediz. "Ars et Caritas" al centro del programma 2023/24 di Orizzonte7 APS

BOVALINO (RC), 05 OTT - (Riceviamo e pubblichiamo). L'associazione non profit Orizzonte7 APS, fondata a Bovalino con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere della comunità locale, continua a lavorare per raggiungere significativi progressi nella realizzazione di questa missione.

Nell'ambito delle sue attività per l'Anno Sociale 2023/2024 l’Assemblea dei soci ha deliberato un impegnativo programma. Tra i progetti chiave, spicca il progetto “Vallata del Bonamico- Obiettivo Ecomuseo", presentato in 30 luglio 2023 a Bovalino, presso Piazza Canceglia, con la presenza dei sindaci della vallata del Bonamico, oltre che del Prof. Bombino, professore Dipartimento di AGRARIA dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e già Presidente del Parco Nazionale D'Aspromonte.

Il piano, per cui Orizzonte7APS si sta già adoperando, mira a sostenere e promuovere le bellezze, la storia e la cultura della Vallata, per l’unicità e il valore del suo territorio. In particolare, si punta all’introduzione di strumenti digitali per far conoscere questa realtà e favorire un turismo sostenibile. Altro ambizioso progetto promosso dall’associazione è l’istituzione del Contratto di Fiume e Costa delle Vallate “Bonamico e Careri”.

Orizzonte7 APS, dopo una serie di interlocuzioni con esperti, intende avviare la prima fase promuovendo presso gli Amministratori dei Comuni di Careri, Casignana, Benestare, Bovalino, Platì e San Luca ricadenti nelle Vallate “Bonamico e Careri” una serie di iniziative di sensibilizzazione e di informazione finalizzate alla istituzione del Contratto di Fiume e Costa. Questo sistema di regole concordate tra Enti Pubblici, privati e Terzo settore secondo criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale è uno strumento formidabile di pianificazione dell’intera area che permetterà una serie di interventi su tutto il territorio e costituirà una grande opportunità per la valorizzazione delle emergenze ambientali, naturalistiche e culturali e lo sviluppo socio-economico.

In questo Anno Sociale si terrà anche la seconda edizione di "Ars et Caritas", manifestazione che nel 2022/2023 ha riscosso grande interesse e consentito di contribuire fattivamente alla crescita di giovani studenti che hanno deciso di dedicare la loro vita all’arte. La Mostra con asta di beneficenza sarà ancora una volta un evento culturale che coinvolgerà appassionati dell’arte, creerà aggregazione e occasioni di incontro artistico tra giovani studenti e affermati Maestri.

Orizzonte7 APS