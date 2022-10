Bovalino si tinge di rosa. Sempre al fianco delle donne nella lotta contro il tumore al seno

BOVALINO (RC), 23 OTT - La sensibilizzazione delle donne sull’importanza della prevenzione del tumore al seno assume, di anno in anno, sempre maggiore rilevanza al fine di contrastarne efficacemente il suo diffondersi. Si tratta di una grave patologia che, dati alla mano, nel 2022 ha registrato già oltre 60.000 nuovi casi (pari al 45% di tutti i tumori che generalmente colpiscono la donna). Il tumore al seno rappresenta nella società moderna il big-killer in assoluto anche nei confronti delle patologie tumorali che colpiscono anche il sesso maschile e, per questo, è necessario incrementarne sempre più le campagne di prevenzione e gli eventi per la sensibilizzazione. Per tale scopo ottobre, ormai da anni, rappresenta il mese della prevenzione con un’agenda ricchissima di appuntamenti per lo screening gratuito e per la raccolta di fondi destinati alla ricerca.

Anche Bovalino, da sempre sensibile a questo genere di manifestazioni, ha voluto aderire alla campagna di prevenzione attraverso l’opera sinergica messa in atto dall’amministrazione comunale e dall’associazione 5D che hanno deciso di tingere di rosa la fontana posta al centro della bellissima Piazza Marino. Di seguito riportiamo il commento postato sulle rispettive pagine facebook dell’amministrazione comunale e dell’associazione 5D:

“La nostra PIAZZA MARINO...simbolo della lotta contro la sopraffazione, la violenza e la ‘ndrangheta oggi diventa anche simbolo di lotta contro uno dei mali del nostro tempo....il tumore al seno! Grazie alla sensibilità dell'associazione 5D, l'Amministrazione comunale ha deciso di illuminare di rosa la fontana e ricordare l'importanza della prevenzione. BOVALINO promuove così il mese della prevenzione nella cura del Tumore al seno. #bovalinoguardaavanti

“Bovalino s’illumina di rosa nel mese della prevenzione del tumore al seno! La centralissima piazza Antonino Marino resterà illuminata in questo e nel prossimo fine settimana per lanciare un messaggio chiaro e deciso a tutte le donne: la prevenzione salva la vita! Nel mese di ottobre, dedicato alla lotta al tumore alla mammella, in tutta Italia sono centinaia i monumenti, gli edifici, le fontane, le piazze illuminate. Siamo uniti da Nord a Sud per una lotta che può essere vinta solo se saremo tutti in prima linea, non solo ad ottobre, ma costantemente per ribadire l’importanza vitale di controlli periodici. L’Amministrazione comunale di Bovalino e l’Associazione 5 D (Tuteliamo la Dignità e i Diritti delle Donne attraverso la Difesa e il Dialogo attivo), attiva su tutto il territorio, hanno lavorato in sinergia per illuminare il cuore del paese con il colore simbolo della lotta, perché anche noi vogliamo accendere un faro di speranza nel cuore di tutte le donne. Si può vincere se combattiamo tutti insieme e con gli strumenti giusti: la prevenzione!”