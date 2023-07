Bovalino: “Wine Park Fest”, un evento dal sapore inebriante e…da ripetere!

BOVALINO (RC), 04 GIU - “Il “Parco diritti dei Bambini” è un’area green situata in pieno centro urbano nel Comune di Bovalino (Rc), dopo lo sfregio subito qualche mese addietro ad opera di ignobili vandali, nei giorni 2 e 3 giugno 2023 è stato, invece, al centro dell’interesse della comunità bovalinese grazie ad una riuscitissima manifestazione dal titolo ”Wine Park Fest”, un evento rientrante nell’ambito del progetto Bovalino 365 che ha lo scopo di sostenere ed organizzare la maggior parte degli eventi bovalinesi. Si è trattato, quindi, di un appuntamento dal gusto fine e prelibato che ha riscosso un grande successo di pubblico ed in particolare dei tanti estimatori del nettare di bacco. A patrocinare l’evento, l’Amministrazione Comunale di Bovalino e l’A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale), presente con il suo presidente Domenico Iacopino. Alla buona riuscita della manifestazione hanno collaborato anche l’AVIS di Bovalino, presieduta da Cosimo Sanci, alcune associazioni ed attività gastronomiche presenti sul territorio.

Ma torniamo per un momento alla location, un’area green che ha al suo interno un percorso podistico circolare lungo oltre due chilometri, un’area mini anfiteatro dedicato a chi vuole svolgere manifestazioni teatrali, musicali e di cultura in genere, ed un ampio spazio verde che consente ai bambini di giocare in totale serenità. E’ chiaro che con l’arrivo della bella stagione, anche se il tempo fa ancora un pochino le bizze, gli eventi proliferano ed infatti, in quest’ottica, l’amministrazione comunale ha già anticipato che questo evento rappresenta soltanto l’inizio di una serie di manifestazioni che saranno organizzate nel periodo estivo in questa splendida cornice.

15 le aziende vinicole/cantine che hanno aderito all’evento offrendo ai visitatori, attraverso i tanti sommelier dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier) la degustazione dei loro pregiati vini. Particolarmente apprezzata è stata la presenza garbata ed elegante di questi professionisti che, con garbo e spirito partecipativo, hanno servito i vini descrivendone dettagliatamente le peculiari proprietà vinicole. A loro spetta infatti il compito di valutare la percezione degli odori, dei sapori e della struttura di un vino, un’attenta azione che si completa con la capacità di saper comunicare agli ospiti le impressioni provate. La maggior parte delle aziende presenti erano della provincia reggina (13), una dell’area del cirotano ed una del lametino. Da evidenziare che oltre alle attività dedicate alla degustazione dei vini, un importante ruolo lo hanno svolto anche i numerosi stand gastronomici che hanno consentito di assaporare e godere delle prelibatezze dei prodotti tipici locali e lo stand allestito dall’Associazione “Infiorata Borgo Antico” che ha messo in bella mostra i tanti lavori artistici prodotti.

Particolarmente ricco il programma che si è articolato nei due giorni, in particolare: venerdì 02 giugno, ore 17.30 apertura cantine, stand gastronomici ed area giochi dedicata ai bambini; ore 20.30, esibizione della cover band “Briganti Italiani” - anni ’70, ’80 e ’90. Sabato 03 giugno, ore 17.30 apertura cantine, stand ed area giochi dedicata ai bambini; ore 20.30, appuntamento con il cabaret, spettacolo dal titolo “ Ndi salamu Schow” con Pasquale Capri, Benvenuto Marra e Ally.

“E’ stata una bellissima manifestazione -ha detto Bruno Federico, Assessore al ramo del Comune di Bovalino- che ha avuto l’obiettivo di promuovere e valorizzare le aziende e le cantine vinicole della nostra terra e soprattutto di quelle dell’area locridea da Palizzi a Bivongi, e siamo particolarmente soddisfatti della grandissima partecipazione di pubblico. Un plauso lo rivolgo ad A.N.A.S. ed al suo presidente, che insieme al Comune ha organizzato questo evento. Un ruolo importante lo hanno avuto anche gli artisti che si sono esibiti in questi due giorni in quanto hanno saputo coinvolgere nel corso delle loro performance il pubblico presente che ha molto gradito”

“Sono state due piacevolissime serate -ha detto il presidente di A.N.A.S., Mimmo Iacopino- serate molto partecipate da grandi e bambini. Questo era lo scopo della manifestazione: creare in uno spazio pubblico momenti di sana e serena aggregazione e convivialità, Penso, che visto il risultato, ci siamo riusciti”