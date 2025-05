Brighenti: “Gol e assist contano poco, vogliamo solo vincere per il Catanzaro” (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

CATANZARO – In una domenica che avrebbe potuto consegnare al Catanzaro tre punti fondamentali, spicca la prestazione di Alessandro Brighenti, autore del suo primo gol stagionale e di un assist decisivo. Eppure, al fischio finale di Catanzaro-Sampdoria, il capitano giallorosso non nasconde la delusione: “Fa piacere segnare, certo. Ma avrei fatto volentieri cambio con una vittoria. Stiamo cercando il successo con tutte le nostre forze, lo desideriamo più di ogni altra cosa”.

Una riflessione lucida e sincera, quella di Brighenti, che riconosce il momento complicato della squadra: “Dobbiamo ritrovare una spensieratezza diversa. È normale che, in una fase così delicata, i risultati facciano fatica ad arrivare. Io cerco di dare tutto quello che posso, anche in termini di esperienza, per aiutare il gruppo”. Il suo ruolo da leader, in effetti, è emerso in più frangenti della gara, dove ha provato a scuotere i compagni nei momenti di difficoltà.

La partita si era messa in salita, con la Sampdoria passata in vantaggio in un avvio timoroso dei padroni di casa. “Forse il gol subito ci ha svegliati – ammette il numero 9 – ma non possiamo permetterci di partire contratti. Giochiamo per un obiettivo affascinante, serve testa libera e massima determinazione”.

Brighenti non si nasconde dietro le giocate personali. “Sì, è stata una domenica speciale con un gol e un assist, ma alla mia età quello che conta è altro. L’obiettivo era vincere e non ci siamo riusciti. Prendiamo ciò che di buono abbiamo fatto e ripartiamo subito: venerdì si torna in campo, e martedì a Mantova sarà un’altra battaglia”.

Lo sguardo è già rivolto alle ultime due sfide della regular season. “Le considero due finali. Sappiamo che affrontare squadre come il Sassuolo, che sta inseguendo il record di punti in B, non sarà facile. Conosco il loro allenatore, sono certo che non regaleranno nulla. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare più sull’entusiasmo che su qualsiasi altra cosa”.

Infine, un richiamo all’identità e all’orgoglio giallorosso: “Catanzaro sta vivendo un sogno. A volte ce ne dimentichiamo. Siamo lì, in zona play-off, e qualcuno inizia a darlo per scontato. Non lo è. Raggiungerli sarebbe un traguardo straordinario, ma ci arriveremo solo con umiltà e fame”.