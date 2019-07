Bruciato 42enne dopo pestaggio, grave straniero nel veronese

VERONA, 8 LUGLIO - Un cittadino romeno di 42 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Centro Ustioni dell'ospedale di Borgo Trento dopo essere stato dato alle fiamme al termine di un selvaggio pestaggio alla stazione di Villafranca di Verona. L'uomo è stato trovato questa mattina dal macchinista di un treno in arrivo nella stazione: era riverso sulla banchina accanto al binario, privo di conoscenza, ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato a Verona all'ospedale di Borgo Trento. In corso i rilievi di Polizia Scientifica e dalla Squadra mobile di Verona.

E' un senza fissa dimora il 42enne che è stato bruciato dopo un violento pestaggio alla stazione di Villafranca di Verona. Secondo quanto si è appreso l'uomo, originario della Romania, trascorreva le notti in stazione. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 7, quando un macchinista ha notato un corpo riverso a terra sul binario. Il volto dell'uomo era tumefatto a causa di un evidente pestaggio e sul corpo c'erano ustioni. In stazione è installata una telecamera e le immagini potrebbero essere utili agli investigatori della Polizia di Stato per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili. Ancora da chiarire anche il movente che ha scatenato il pestaggio culminato con le fiamme appiccate sull'uomo, che è ricoverato in gravi condizioni al Centro Ustioni dell'ospedale veronese di Borgo Trento.