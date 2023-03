Bruno Falanga ha ricevuto per la colonna sonora del film “Per niente al mondo”, edita da Edizioni Curci il Premio CD d’Argento “Gianni Lenoci” al SUDESTIVAL – Festival del cinema italiano

Il giovane Maestro BRUNO FALANGA ha ricevuto per la colonna sonora del film “Per niente al mondo” (edita da EDIZIONI CURCI) il Premio CD d’Argento “Gianni Lenoci” al SUDESTIVAL – Festival del cinema italiano, che ha concluso venerdì 17 marzo a Monopoli la sua 23esima edizione.

Classe 1987, Bruno Falanga si è diplomato al Conservatorio di Salerno. Con questa colonna sonora consolida il connubio artistico con il regista Ciro D’Emilio, regista del film “Per niente al mondo”, per il quale aveva già composto le musiche dei suoi primi cortometraggi e del film d’esordio “Un giorno all’improvviso”.

«Sono felice che una giuria di assoluto valore, composta dai Maestri del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, abbia colto e voluto premiare il grande lavoro ma anche la grande emozione che racchiude questa colonna sonora. “Per niente al mondo” è un film che va visto tutto d'un fiato e ringrazio il regista Ciro d'Emilio per avermi voluto ancora una volta al suo fianco e Edizioni Curci per aver creduto fin dal principio in questa musica» dichiara Bruno Falanga.

Nel film “Per niente al mondo” la musica originale di Bruno Falanga accompagna il protagonista Bernardo (Guido Caprino) nel suo viaggio verso la disgregazione con elementi di elettronica e strumenti non convenzionali. Bernardo è un uomo affascinante, di successo, pieno di amici, sempre alla frenetica ricerca della sua libertà. Per un brutto scherzo del destino un giorno tutto cambia, mettendolo di fronte a una scelta: accettare quello che è successo o diventare un altro, per riprendersi quello che la vita gli ha tolto. Una decisione dalla quale non potrà tornare indietro, per niente al mondo.

A collaborare artisticamente alla colonna sonora, ospite d’eccezione, anche Dave McDonald dei Portishead, autore del remix di “Aria”.

Tracklist

1. Miraggio

2. Fuori dal tempo

3. Aria

4. Deserto

5. Illusione

6. Per niente al mondo

7. Vento del magredi

8. Poetica

9. Sospiro

10. Aria remix by Dave McDonald

I brani sono scritti da Bruno Falanga, prodotti da Emilio De Virgilio e Bruno Falanga, mixati da Emilio De Virgilio.

Il film “Per niente al mondo”, con Boris Isakovic, Irene Casagrande, Antonio Zavatteri e Diego Ribon, è una produzione Vision Distribution e Lungta Film. In collaborazione con Sky e Rai Cinema. Distribuito da Vision Distribution.

Bruno Falanga nasce a Nocera Inferiore (Salerno). Compone le Musiche di Un giorno all’improvviso (2018), diretto dal regista Ciro D'Emilio, film che consoliderà il connubio artistico nato già dai primi cortometraggi dell’autore. In questa occasione nasce anche la collaborazione con Emilio De Virgilio, Sound Engineer laureato alla SAE di Londra, fonico degli Air, Rufus Wainwright, e collaboratore di Dave McDonald dei Portishead. Falanga ha firmato le musiche per la serie L’ora - Inchiostro contro piombo diretta da Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi, prodotta da Rti e Indiana Production.