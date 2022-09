BTP Italia: finanziamento degli interventi su emergenza Covid-19: tasso annuo definitivo all’1,40%

BTP Italia sedicesima emissione dedicata al finanziamento degli interventi relativi all’emergenza Covid-19: tasso annuo definitivo pari all’1,40%

ROMA, 21 MAG - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso cedolare (reale) annuo definitivo della sedicesima emissione del BTP Italia, il titolo indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con godimento 26 maggio 2020 e scadenza 26 maggio 2025, è pari all’1,40%.

Si ricorda inoltre che per la Seconda Fase del periodo di collocamento del BTP Italia, dedicata agli investitori istituzionali, il codice ISIN del titolo è IT0005410912.

Con successivo comunicato, che sarà diramato a conclusione della Seconda Fase di collocamento che si tiene nella giornata odierna, verrà resa nota la quantità emessa durante la Prima e la Seconda Fase.

