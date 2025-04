Bufera scommesse illegali: 12 calciatori indagati, nomi eccellenti e dettagli shock

Scommesse illegali, bufera sulla Serie A: 12 calciatori indagati. Tutti i nomi e i retroscena dell’inchiesta

L’inchiesta esplode con l’analisi dei telefoni di Tonali e Fagioli: ecco cosa sta succedendo davvero nel calcio italiano

Una nuova bufera scuote il mondo della Serie A: sono almeno dodici i calciatori indagati per scommesse illegali, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. L’indagine, partita dalla Procura di Torino e ora nelle mani dei magistrati milanesi, ha portato alla luce un sistema parallelo di scommesse online su piattaforme non autorizzate, con una rete di contatti, bonifici e “gioielli fantasma” utilizzati per saldare i debiti accumulati dai giocatori.

Da Tonali a Zaniolo: chi sono i calciatori coinvolti

Tra i nomi emersi figurano giocatori di primissimo piano: Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Leandro Paredes, Weston McKennie, Mattia Perin, Ángel Di María, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, e persino Héctor Junior Firpo, difensore del Leeds United. A questi si aggiungono anche altri sportivi – come il tennista Matteo Gigante – e una decina di non professionisti, coinvolti nella rete illecita tra il 2021 e il 2023.

Come funzionava il giro delle scommesse illegali

Il sistema si reggeva su due piattaforme di gioco clandestine e su una gioielleria milanese, la Elysium, usata per simulare acquisti di orologi e “ripulire” le somme dovute. I calciatori effettuavano bonifici apparentemente destinati a pagamenti di beni di lusso, senza ritirare nulla. Le somme in gioco? Fagioli avrebbe versato quasi 700.000 euro, Florenzi 155.000 euro, Tonali circa 57.000 euro.

Le chat WhatsApp e il ruolo dei “reclutatori”

L’indagine ha svelato anche la presenza di chat private, come quella soprannominata “Gruppo poker senza Zaniolo”, dove gli indagati si scambiavano link a nuovi siti illegali e credenziali d’accesso. Tonali e Fagioli – secondo i PM – avrebbero avuto un ruolo attivo, agendo da “collettori di nuovi scommettitori”, e ricevendo bonus per ogni contatto portato nella rete.

Il cuore dell’inchiesta: una banda milanese e una gioielleria sospetta

Al centro della vicenda ci sarebbe una banda di cinque uomini tra i 31 e i 45 anni, tutti di Milano, che – sfruttando i legami nel mondo del calcio – gestivano le piattaforme clandestine e l’attività della gioielleria. In particolare, Tommaso De Giacomo viene considerato il regista dell’intera rete illecita, mentre l’ex arbitro Pietro Marinoni, compaesano di Tonali, avrebbe avuto il compito di agganciare giovani calciatori.

Cosa rischiano ora i calciatori coinvolti?

Squalifiche sportive e risvolti penali

Dal punto di vista sportivo, il processo disciplinare per Tonali e Fagioli è già chiuso. Il primo ha scontato 10 mesi di squalifica (dal 28 ottobre 2023 al 28 agosto 2024), il secondo 7 mesi effettivi, più incontri di sensibilizzazione contro la ludopatia. Per gli altri, la Procura della FIGC riceverà gli atti per valutare eventuali sanzioni.

Sul fronte penale, le sanzioni potrebbero essere minime

La pena prevista è un’ammenda di 250 euro, con la possibilità di oblazione per chi collabora. L’attenzione della giustizia penale si concentra più sugli organizzatori che sui calciatori, visti come figure influenzabili, giovani e con disponibilità economiche elevate.

Il mercato nero delle scommesse online: un giro d'affari da 20 miliardi

L’indagine fa luce anche su un sistema sommerso che vale oltre 20 miliardi di euro l’anno: il black market delle scommesse online, alimentato da siti .com privi di licenze, controlli o limiti. Nonostante oltre 11.000 siti inibiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il fenomeno continua a prosperare grazie a quote più alte, vincite maggiori e totale anonimato.

Il volto umano dello scandalo: “Lo facevo per noia”

"Ho sbagliato. Lo facevo per noia", ha dichiarato Zaniolo ai magistrati. Nessuno degli indagati avrebbe scommesso sulle proprie partite né tentato di truccarle, secondo gli atti dell’inchiesta. La ludopatia, il senso di onnipotenza e la facilità di accesso al denaro sembrano essere stati i veri detonatori.

Conclusioni: una ferita per tutto il calcio italiano

Questa vicenda rappresenta una ferita profonda per l’immagine dello sport italiano. Non solo perché coinvolge atleti famosi, ma perché mette a nudo la fragilità di un sistema dove soldi e giovinezza possono diventare una miscela pericolosa. Le parole degli stessi protagonisti, le chat, le prove informatiche e i movimenti bancari tracciano un quadro inquietante, ma anche umano. E forse da qui si può davvero ripartire, con consapevolezza.