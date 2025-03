Buona la prima: successo della serata inaugurale a Berlino della rassegna “SU CINEMA” Il cinema sardo emoziona e coinvolge il pubblico nella capitale tedesca

Grande partecipazione e forte coinvolgimento per la serata inaugurale della rassegna “SU CINEMA – Cinema sardo contemporaneo”, svoltasi sabato 22 marzo 2025 a Berlino, nella graziosa e accogliente sala del cinema Il Kino.

Ad aprire la serata è stato Alessandro Turci, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, con un intervento molto apprezzato dal pubblico in quale ha sottolineato: «I temi dei documentari della serata inaugurale mettono in vetrina la Sardegna, una terra d’emigrazione ma anche di approdi: sempre solidale, franca e generosa.»

L’iniziativa, promossa dal Circolo Culturale Sardo di Berlino / Sardisches Kulturzentrum con il sostegno dell’Istituto Fernando Santi e la collaborazione di Cittadini del Mondo di Cagliari, ha visto protagonista il cinema sociale documentario della Sardegna.

Protagonisti della serata i docufilm Dall’Est con Amore regia di Karim Galici, prodotto da Cittadini del Mondo – Cinema per il Sociale, e Transumanze regia di Andrea Mura, prodotto da Ginko Film. Entrambe le opere affrontano il tema della migrazione: chi ha scelto l’Isola come nuova casa e chi, invece, ha dovuto lasciarla per cercare altrove nuove opportunità. I due registi, collegati in diretta dalla Sardegna, hanno partecipato al dibattito con il pubblico berlinese.

La serata, condotta magistralmente da Sara Paracchini, ha registrato il tutto esaurito e un caloroso riscontro da parte di un pubblico ampio e partecipe, favorito anche dalla sottotitolazione dei film. A conclusione, l’intervento di Pierpaolo Cicalò, Presidente dell’Istituto Fernando Santi, istituzione da sempre impegnata nella difesa dei diritti e che ha fortemente voluto l’evento.

Lorenzo Deidda, presidente del Circolo Culturale Sardo di Berlino, ha commentato: “Vedere la sala piena e percepire la grande partecipazione del pubblico è stato davvero emozionante. L’energia e l’attenzione con cui gli spettatori hanno seguito i film hanno reso l’evento un momento di forte coinvolgimento e riflessione, confermando l’interesse della comunità berlinese e sarda per il cinema sardo e il suo sguardo sulle tematiche sociali e culturali.”

La serata si è conclusa con un momento conviviale organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Berlino e dall’Istituto Fernando Santi, ulteriore occasione di scambio e socialità tra i partecipanti.