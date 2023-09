Cadavere mutilato, due egiziani indagati per omicidio

Cadavere mutilato, due egiziani indagati per omicidio. La pm della Procura di Genova, Daniela Pischetola, ha disposto il decreto di fermo nei confronti di due cittadini egiziani Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel e Mohamed Ali Abdelghani per l'omicidio del 19enne Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla e per soppressione di cadavere.

La decisione del magistrato è stata presa nella tarda serata di ieri dopo l'interrogatorio durato oltre sei ore dei due cittadini egiziani fermati nella notte tra sabato e domenica dai Carabinieri del Nucleo investigativo e dalla Compagnia di Chiavari.

Mahmoud è stato ucciso nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio e gettato in mare.

Il suo corpo, con testa e mani mozzate, è stato ritrovato nelle acque antistanti il porticciolo di Santa Margherita Ligure. (Ansa) (Immagine archivio)