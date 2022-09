Nel cosentino vicino a discarica comunale "La Silva" trovato cadavere di un 47enne

Cadavere uomo trovato a Cassano, forse cause naturali. Indagini carabinieri per chiarire fatti, disposta autopsia

CASSANO ALLO IONIO (CS), 24 DIC - Il cadavere di un uomo, D.V., di 47 anni, è stato trovato nella tarda serata di ieri nelle vicinanze della discarica comunale in contrada "La Silva" di Cassano allo Ionio. Dalla prima ispezione cadaverica sembra che sul corpo non vi siano tracce di violenza. Comunque il magistrato di turno della Procura di Castrovillari Luigi Spina, ha disposto l'esame autoptico.



A trovare il cadavere sono stati i carabinieri della tenenza di Cassano. Dalle prime risultanze sembra che la morte sia dovuta a cause naturali, anche se al momento i carabinieri non escludono nulla. I carabinieri stanno anche sentendo alcune persone che alcune ore prima del ritrovamento erano insieme alla vittima. Alcuni elementi trovati nelle vicinanze del cadavere sono al vaglio dei militari del reparto investigazioni scientifiche che hanno fatto i rilievi