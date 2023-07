Cittadini del Mondo Odv, in collaborazione con la Parrocchia di Sant'Eulalia e la Biblioteca interculturale "Rodnoe Slovo", comunica l'avvio del Laboratorio gratuito di cinema documentario diretto da Karim Galici nel contesto del progetto "Rete percorsi sociali, culturali, solidali" con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Il workshop, oltre ad essere gratuito, è aperto a persone di tutte le età e provenienze, rappresenta un'opportunità per esplorare il mondo del cinema documentario, imparare nuove tecniche cinematografiche e contribuire alla diffusione di storie significative legate all'accoglienza e alla solidarietà. Non è richiesta alcuna preparazione di base.

Cagliari, parte il Workshop gratuito di Cinema Documentario di Cittadini del Mondo in collaborazione con la Parrocchia Sant’Eulalia. Un'opportunità aperta a tutti

Il laboratorio si svilupperà in cinque incontri, per un totale di 20 ore, e il calendario sarà stabilito in base alle esigenze dei partecipanti.

Il primo incontro si terrà il 28 maggio 2023, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso l'Oratorio Sant'Eulalia – Biblioteca interculturale Rodnoe Slovo, situato in Vico Collegio 16, a Cagliari.

Tra i partecipanti, ci saranno anche coloro che frequentano abitualmente la Biblioteca interculturale "Rodnoe Slovo", che vanta una forte presenza della diaspora slava dell'Europa orientale, così come dii ragazzi che, da bambini, hanno partecipato ai progetti di accoglienza Chernobyl e attualmente vivono in Sardegna. L'obiettivo è creare un ambiente inclusivo e diversificato, dove le diverse esperienze e prospettive si uniscono per raccontare storie significative.

Al termine del laboratorio, i partecipanti avranno l'opportunità di contribuire alla creazione del nuovo video racconto dedicato all'accoglienza e alla solidarietà, curato da Karim Galici.

Per partecipare al Workshop/Laboratorio, è sufficiente inviare un'email di adesione a: [email protected].

Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al cinema documentario, senza limiti di età, nazionalità o esperienza. Siamo impegnati a creare un ambiente inclusivo e accogliente, dove le storie personali e le voci di tutte le persone possano trovare spazio e valore.

Il laboratorio è tenuto da Karim Galici, laureato in Discipline dell' Arte, della Musica е dello Spettacolo (D.A.M.S) all'Università degli studi di Roma Tre е Master in Management per lo Spettacolo alla SDA Bocconi in collaborazione con Accademia Teatro alla Scala е Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa. Si diploma allo Studio Internazionale dell'Attore "Permis De Conduire" е inizia la sua carriera nel '99 debuttando al Teatro Agora di Roma. Ha al suo attivo innumerevoli opere teatrali е cinematografiche in veste di attore, sceneggiatore, regista. Dalla collaborazione con Cittadini del Mondo di Cagliari sono nati negli anni scorsi due docufilm che stanno girando l’Italia in lungo e largo. Il laboratorio sarà di stimolo per il completamento della trilogia con una nuova opera.

Biografia di Galici: https://www.cinemaitaliano.info/pers/127822/karim-galici.html