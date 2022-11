Calabria 18enne ferito da minore forse per motivi passionali

18enne ferito da minore a Mileto, responsabile si costituisce



L'aggressione al culmine di una lite, scoppiata forse per motivi passionali. Indagano i carabinieri

Serata di sangue a Mileto, a poche ore dalle celebrazioni per il 13esimo anniversario dalla morte di Natuzza Evolo, avvenuta il 1° novembre 2009. Un ragazzo di 18 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è stato ferito con alcune coltellate in pieno centro nella frazione di Paravati. L'autore dell'aggressione sarebbe un minorenne di 17 anni che dopo qualche ora si è presentato spontaneamente dai carabinieri in compagnia del suo avvocato.

L'episodio è accaduto intorno alle 19 al culmine di una lite. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei militari, tutto è scoppiato per questioni passionali: i due giovani, infatti, entrambi di Paravati, sarebbero interessati alla stessa ragazza. Il 18enne è stato ferito con diverse coltellate a un fianco e a un braccio.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, poi il ricovero nel reparto di chirurgia dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. La prognosi per lui è di venti giorni. La posizione del minore invece è al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando con il coordinamento della Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro.