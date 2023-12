Calabria. Arrestati due fratelli per maltrattamenti e lesioni: la tragica morte del terzo fratello

Episodio a Locri: L'agente della penitenziaria vittima di violenze domestiche, mentre i due fratelli sono agli arresti domiciliari

Due fratelli, di 58 e 61 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per maltrattamenti e lesioni personali aggravate, che purtroppo hanno portato alla morte di un terzo fratello di 54 anni. Il giudice per le indagini preliminari, Mauro Bottone, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari su richiesta del procuratore di Locri, Giuseppe Casciaro, e del sostituto procuratore Luisa D'Elia.

Questi tragici eventi sono avvenuti a Locri, dove la vittima è deceduta il 14 aprile scorso in ospedale, presso il reparto di Rianimazione, a seguito di un arresto cardiocircolatorio. Le indagini suggeriscono che la morte sia stata causata da una severa setticemia, e l'uomo era stato ricoverato dal 25 marzo per questa condizione.

Tutto è iniziato quando i carabinieri della stazione di Locri, durante un servizio di ordine pubblico presso lo stadio comunale, hanno appreso delle circostanze sospette riguardo alla morte della vittima da alcune conversazioni tra tifosi locali. Di conseguenza, sono state avviate indagini approfondite e sono state acquisite le sue cartelle cliniche, che hanno rivelato la presenza di numerose lesioni.

Le indagini hanno successivamente rivelato che i due fratelli indagati, a partire da luglio 2022, avevano perpetrato ripetuti atti di violenza e maltrattamenti nei confronti del fratello deceduto, che era un ex agente della polizia penitenziaria. Questi abusi fisici hanno purtroppo portato alla sua morte.

Inoltre, gli indagati sono accusati anche di indebito utilizzo delle carte di credito e di pagamento del fratello mentre era ricoverato in ospedale a causa delle lesioni subite. Avrebbero prelevato 4.000 euro dal suo conto corrente utilizzando il suo bancomat. (Ansa) (Immaginer archivio)