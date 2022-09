Calabria. Nascondeva arsenale in stalla, arrestato dai carabinieri. Trovati a Bianco cinque fucili, due pistole e duecento munizioni

BIANCO (RC), 18 OTT - Cinque fucili, un revolver e quasi duecento munizioni di vario calibro sono stati trovati dai carabinieri della Compagnia di Bianco in casa di G.S., di 29 anni. I militari della Stazione di Bruzzano Zeffirio, insieme ai Cacciatori di Calabria, si sono presentati nella zona rurale di Bianco, dove vive G.S., sulla base del sospetto che potesse detenere illegalmente armi.



L'uomo, però, si era dimostrato fin da subito apparentemente tranquillo, ripetendo in più occasioni di non avere nulla da nascondere e di limitarsi a fare l'allevatore. La situazione, però, è cambiata quando i militari, dopo aver controllato l'abitazione, hanno fatto un sopralluogo nella stalla e nel capannone adiacenti. I risultati non si sono fatti attendere: all'interno di un contenitore in alluminio, infatti, i Cacciatori di Calabria hanno trovato un fucile ed alcune munizioni.



Il controllo si è fatto così, via via, sempre più serrato fino a che, sempre nel fienile, nascosti tra la paglia, sono stati trovati altri due fucili. Le operazioni dei Carabinieri, conclusesi poco dopo, hanno infine consentito di trovare altre munizioni in un capannone poco distante, nonché una pistola, due fucili e munizioni nascoste in una vecchia cisterna arrugginita.



Le armi erano quasi tutte con matricola abrasa e in buono stato di conservazione. Il 29enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Locri con l'accusa di ricettazione e detenzione illecita di armi e munizioni.

