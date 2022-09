Calabria: Boccia, intervento Emergency può essere solo utile

COSENZA, 23 NOV - "Il rapporto con Emergency e Gino Strada è importante, e li ringrazio per la loro disponibilità. Grazie alla loro rete e alla Protezione civile, riusciremo a intervenire con medici, operatori e con un modello d'intervento per gli ospedali da campo che potrà esserci solo utili. Tutte le reti che ci aiutano a migliorare le condizioni sono bene accette".

A dirlo il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia oggi Cosenza con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ed il presidente ff della Regione Nino Spirlì.

"La zona rossa - ha aggiunto - è servita per mettere in sicurezza molte regioni e, come ci eravamo detti con il presidente Spirlì, i numeri ci stanno dando ragione perché non era facile scendere da un Rt complessivo del Paese di 1,72. Penso che scenderemo ancora, ma questo non basta più. Dobbiamo puntare a pronti soccorsi vuoti. Il nuovo Dpcm non dovrà essere di allentamento ma di completamento della messa in sicurezza della sanità calabrese e italiana".