Calabria: de Magistris avvia incontri. Sindaco Napoli vede Tansi, 'positivo, valutiamo convergenze'

Calabria: de Magistris avvia incontri, 'M5S? prematuro'. Sindaco Napoli vede Tansi, 'positivo, valutiamo convergenze'

CATANZARO, 19 GEN - Dopo l'annuncio della sua candidatura a presidente della Regione, Luigi de Magistris si è subito spostato in Calabria, a Cosenza, per avviare una serie di contatti ed incontri ma non con i partiti. Il primo è stato a Cosenza con Carlo Tansi, il geologo che nelle scorse settimane ha annunciato la sua candidatura a capo di tre liste civiche espressione del movimento da lui fondato.



"Ho ritenuto di doverlo fare - ha detto de Magistris - perché lui è candidato a presidente, si è presentato come candidatura civica e quindi era giusto, doveroso, da un punto di vista politico, fare un passaggio con lui per valutare le convergenze che si possono mettere in campo perché da oggi per me comincia un'avventura che mi porta a lottare per diventare presidente.



Con Tansi l'incontro è stato utile, proficuo, interessante, però siamo al primo giorno che ho annunciato la candidatura, c'è ancora molto lavoro da fare in tutte le direzione. Sicuramente lui appare essere in questo momento quella coalizione che maggiormente si avvicina a una proposta di convergenza rispetto a quello che è accaduto stamattina.



Stamattina c'è una novità che è la mia candidatura a presidente. Io credo che ci sono le condizioni per costruire una convergenza su questo. Ovviamente la visita che ho fatto a lui non è solo di conoscenza più approfondita ma anche per valutare cosa si può fare insieme da subito. Quindi l'incontro per me è andato bene, poi tra andare bene costruire ci dobbiamo lavorare". "M5S? E' prematuro.



Oggi - ha spiegato de Magistris - inizia un viaggio che ha come interlocutori la gente, le donne, gli uomini, le storie di questa terra che ben conosco della Calabria vera che mi ha sempre appassionato. Quelli sono i miei interlocutori. Poi è chiaro che discuteremo con Tansi e sicuramente anche con il M5S è interlocutore con cui si deve discutere. Però l'impostazione principale della candidatura è civica che parla ai calabresi di rottura di un sistema politico e di presentazione di un progetto che metta insieme la rottura del sistema e la capacità di governo, quindi storie coerenti credibili.



Basta con un ceto politico che ha prodotto progressivamente il soffocamento di questa terra e la mortificazione dei diritti dei calabresi. Quindi un'operazione di rottura rivoluzionaria ma di governo. Vediamo chi vuole ragionare su questo. E' chiaro che nei prossimi giorni ci saranno tutta una serie di incontri".

Sarracino, de Magistris lascia città allo sbando. Da domani penserà a Napoli o a campagna elettorale?

"Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a pochi mesi dalla fine del suo mandato, e dopo l'ennesimo rimpasto di giunta, lascia una città allo sbando, con un debito di bilancio aumentato, il trasporto pubblico allo sfascio, servizi ridotti al minimo storico, strade dissestate o chiuse e lavori pubblici inesistenti".



Così, in una nota, il segretario metropolitano del Pd Marco Sarracino, in relazione alla candidatura di Luigi De Magistris come Presidente della Regione Calabria. "In piena pandemia, e con la più grande crisi economico-sociale dal dopoguerra ad oggi, la sua unica preoccupazione è la ricollocazione politica, cercando una nuova poltrona pronta ad accoglierlo. La notizia, dimostrazione plastica del suo fallimento, non può che lasciare basiti - sottolinea - Il sindaco da domani a cosa si dedicherà? Ai napoletani o alla campagna elettorale in Calabria? Napoli merita di più, e sarà compito del partito democratico ricostruirla, insieme a quanti vorranno esserci. Da oggi comincia una nuova storia".