Calabria. Eludono controllo e scappano a folle velocità, fermati da Cc avevano coltelli e droga

Calabria. Eludono controllo e scappano a folle velocità, fermati da Cc. Denunciati due giovani tra cui minore, avevano coltelli e droga

CORIGLIANO ROSSANO (CS), 24 FEB - Tentano di sfuggire ad un posto di controllo dei carabinieri e iniziano una corsa a folle velocità a bordo di un'auto per le strade principali e più affollate di Corigliano.



Due giovani, uno di 24 anni, noto alle forze dell'ordine, e l'altro di 17 anni, incensurato, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi e detenzione di droga ai fini dello spaccio. I due, dopo un lungo inseguimento, sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Corigliano, i quali hanno proceduto ad una perquisizione personale e dell'auto.



Nel cassetto porta oggetti dell'auto hanno trovato un cofanetto metallico con una dose, già confezionata, di marijuana e due coltelli a serramanico, oltre a tre tritaerba ed il materiale per il confezionamento della droga. Il minore è stato affidato ai genitori.