Calabria Fest Rai Tutta Italiana: al via la XVII edizione del Festival della Nuova Musica Italiana con i grandi talenti e la diretta Rai

Calabria Fest Rai Tutta Italiana, alle 21:00 prima serata -

Con la conferenza stampa di questa mattina alle ore 9:30 a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell'Assessore metropolitano Filippo Quartuccio, si è aperta ufficialmente la XVII edizione del Calabria Fest Rai Tutta Italiana, il Festival della Nuova Musica Italiana, con media partner Rai Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Italia, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, con la direzione artistica di Ruggero Pegna, la conduzione e consulenza musicale di Gianmaurizio Foderaro, storica voce di Radio Rai.

Nelle tre serate di stasera, domani e sabato, con inizio alle ore 21:00, l’ormai celebre Festival presenterà i live di alcuni dei migliori talenti della nuova scena musicale, premiandoli con i “Calabria Music Awards – The Best of The Year”, premio alle migliori nuove proposte dell’anno, tra quelle segnalate da Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana.

Ogni sera sono previsti anche alcuni ospiti speciali.

Questo il programma delle tre serate:

stasera (8 maggio) saranno di scena il cantautore romano Mirkoeilcane, la giovane cantautrice pugliese Lauryyn, l’originalissima cantante lucana Sofia Briscese in arte Fluente, la band pop rock romana dei Cosmonauti Borghesi, ospite il travolgente Roy Paci con i suoi Aretuska.

Domani sera il cantautore, scrittore e poeta pugliese Gio Evan, il rapper e cantautore genovese Matsby, il talento indie rap romano Rondine, il cantante e pianista napoletano Walter Ricci, la cantautrice e scrittrice Amara, reduce dal duetto sanremese con il compagno Simone Cristicchi.

Sabato 10 maggio al Festival arriva la diciottenne Mimì, vincitrice di XFactor 2024. Con lei, a chiudere questa edizione ci saranno il cantautore abruzzese Dile, la cantautrice e compositrice romana La Camba, il rapper Anastasio, vincitore della XII edizione di XFactor, la cantautrice e chitarrista Erica Mou.

Ogni mattina alle ore 11:00 Gianmaurizio Foderaro curerà anche uno speciale in diretta su Isoradio, inoltre durante le tre serate saranno realizzati servizi, interviste e speciali per Rai Radio Tutta Italiana, Rai Play e Rai Italia, trasmessi in tutto il mondo a cura dell’inviata Maria Cristina Zoppa. Anche la Tgr Calabria e Rai News seguiranno l’evento con loro inviati.

Il Festival ha anche il Patrocinio di AssoConcerti, l’Associazione dei principali organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo.

“Il Festival – sottolinea Giusy Leone, presidente di Art_Music&Co - è incluso tra gli Eventi di Promozione Culturale ammessi a finanziamento dalla Regione Calabria, con risorse PAC 2014/ 2020 - Az. 6.8.3.- Calabria Straordinaria.

Inoltre, ha la compartecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Patrocinio del Comune e la collaborazione di Palco Reale.

L’ingresso in teatro è libero e gratuito, anche se è possibile prenotare i propri posti alla mail [email protected].”

“Sarà una grande edizione – concordano Gianmaurizio Foderaro e Ruggero Pegna, responsabili artistici del Calabria Fest Tutta Italiana -

È un festival che negli anni ha valorizzato grandi talenti, a cui è stato offerto un prestigioso palcoscenico anche mediatico, promuovendo la migliore nuova musica d’autore e, al contempo, anche l’immagine della Calabria!”

Per informazioni tel. 0968441888 e pagine social del festival.