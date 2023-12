"Calabria Fest Tutta Italiana" al Teatro Rendano di Cosenza è stato un grande successo con Aiello premiato. Stasera ci saranno Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131 e Karima. Video

Grande successo mediatico per la prima del “Calabria Fest Tutta Italiana” Al Teatro Rendano di Cosenza, con Aiello super premiato. Stasera seconda serata con Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131 e Karima Diretta Rai Radio Tutta Italiana, speciali Rai Play, servizi di Rai Italia

Partito con grande successo il “Calabria Fest Tutta Italiana 2023”, il Festival italiano dedicato alla Nuova Musica d’Autore, che fino a domani presenterà e premierà i Top of The Year di Rai Radio Tutta Italiana nella splendida cornice del Teatro Rendano di Cosenza, in uno dei centri storici più belli della Calabria.

Subito seguitissima la prima diretta streaming sulla pagina ufficiale fb di Rai Radio Tutta Italiana, la moderna piattaforma Rai che trasmette in dab e via social, consentendo interazioni con gli spettatori. Sono state migliaia anche dall’estero le visualizzazioni e i commenti durante la diretta condotta in teatro da Gianmaurizio Foderaro, voce storica della Rai.

Il Festival, tra le principali vetrine internazionali della nuova musica d’autore italiana, organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co presieduta da Giusy Leone, la direzione artistica di Ruggero Pegna, la collaborazione di Palco Reale e il contributo della Regione Calabria, ha subito sfoderato uno straordinario allestimento scenotecnico.

Applauditissimi i primi cinque protagonisti della nuova scena musicale e autorale che si sono esibiti con mini live di 20 minuti ciascuno: Maninni, Comete, Roberto Colella e Djomi, super ospite Aiello, attesissimo dai suoi fans. Tutti sono stati premiati per essere stati tra i più radiodiffusi dell’anno. Inoltre, a Maninni è andato il Premio Siae per i Testi delle sue canzoni.

Super premiato Aiello, la star di casa. A lui, oltre al Top of the Year per l’album Romantico, sono andati il Premio Assoconcerti per il successo del tour estivo consegnato da Ruggero Pegna, il Premio della Provincia di Cosenza consegnato dalla consigliere Pina Sturino e la Medaglia del Comune di Cosenza consegnata dall’Assessore alla Cultura Antonietta Cozza “per meriti musicali e culturali ad un artista che rappresenta la Città e la nostra terra”.

Stasera seconda serata a partire dalle ore 21:00, sempre ad ingresso gratuito, con Isotta, Cannella, Marcio, Fiat 131 e Karima accompagnata da Piero Frassi al pianoforte, una delle voci più belle della musica internazionale. Domani sera, conclusione con Merlot, Folcast con Laura di Lenola, Serena Brancale, che eseguirà anche un duetto con Fiat 131, e Clara, la Crazy J della serie tv Mare Fuori, attrice e cantante tra i fenomeni musicali dell’anno con la sua “Origami all’alba”.

La serata è stata seguita in teatro anche da Maria Cristina Zoppa con la troupe di Rai Italia, che trasmetterà interviste e servizi in tutto il mondo, oltre a speciali per Rai2. Un risultato mediatico eccezionale per la Calabria che s’arricchirà dopo il Festival anche grazie Rai Play, che ne consentirà la visione per diversi mesi.