Calabria. Giovane 28enne trovato morto nei pressi dell'ospedale cittadino

REGGIO CALABRIA, 26 APR - Un giovane di 28 anni è morto nella sua abitazione a Reggio Calabria, nei pressi dell'ospedale cittadino. È stata la fidanzata a trovare il cadavere e ha chiamato subito i soccorsi. I carabinieri della compagnia di Reggio, intervenuti sul posto, stanno eseguendo i rilievi ma non hanno trovato tracce di effrazioni. Stando al primo controllo del medico legale, inoltre, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.



Non si esclude nessuna ipotesi compresa quella che il ragazzo sia morto a causa di un malore improvviso. Sarà l'autopsia disposta dal sostituto procuratore di turno Andrea Sodani ad accertare le cause del decesso. Intanto i carabinieri stanno sentendo la fidanzata e i familiari, accorsi sul luogo della tragedia, per ricostruire le ultime ore di vita del giovane.