Calabria. Incendo boschivo, nonnino 76enne morto. Accudiva orto in una sua proprietà

Incendi, anziano morto nel Reggino. Accudiva orto in una sua proprietà, crolla casa rurale

GROTTERIA, 11 AGO - Un uomo, Mario Zavaglia, di 76 anni, è morto nelle campagne di Grotteria a causa di un incendio boschivo e del successivo crollo della sua casa rurale provocato dal rogo. L'uomo, pensionato, si era recato nella sua proprietà per accudire il proprio orto in contrada Scaletta, alle falde dei monti della Limina. In pochi minuti le fiamme hanno circondato l'abitazione senza lasciare scampo all'anziano. (Immagine di repertorio)