Calabria. Incidente mortale: i Vvf estraggono vittime dalle vetture coinvolte tra San Marco Argentano e Mongrassano

Calabria. Incidente mortale: i Vvf estraggono vittime dalle vetture coinvolte. Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Rende è impegnata dalle ore 20.00 circa in contrada Mangacastagna a confine tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta.

Deceduto il conducente della Ford Fiesta mentre ulteriori quattro feriti, estratti dalle vetture venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Cosenza.Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Carabinieri di Mongrassano sul posto per gli adempimenti di competenza. Si attende autorizzazione del magistrato e medico legale per estrarre la vittima dalla vettura.





In aggiornamento