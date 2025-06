Calabria, Succurro (Anci Calabria): «Con lo psicologo a scuola, la Calabria diventa modello nazionale»

Tempo di lettura: ~1 min

«Lo psicologo a scuola è una conquista per i ragazzi, per le famiglie e per gli insegnanti».

Così Rosaria Succurro, Presidente di Anci Calabria, commenta l’avvio del progetto che porterà la figura dello psicologo in tutte le scuole calabresi, come annunciato dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto.

Si tratta di un’iniziativa che fa della Calabria la prima regione d’Italia ad attivare concretamente un servizio tanto atteso in cui l’Anci ha sempre creduto, a tal punto che lo scorso autunno aveva sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ordine degli psicologi della Calabria.

«Questo progetto – spiega Succurro – nasce da un’esigenza reale, che i Sindaci calabresi conoscono bene: accompagnare i nostri giovani in un tempo difficile, segnato da fragilità, isolamento e incomprensioni. Nelle scuole della nostra regione sarà dunque presente una figura fondamentale, in grado di ascoltare, sostenere e guidare».

«È una misura che rafforza la comunità scolastica e il ruolo educativo delle istituzioni. Saranno contenti i Sindaci calabresi, come i genitori e soprattutto i ragazzi stessi», conclude la Presidente dell'Anci Calabria, che ringrazia il Presidente Occhiuto «per la grande sensibilità e prontezza dimostrata nel tradurre in realtà un impegno condiviso».

