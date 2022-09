Calabria Tropea è Borgo dei borghi 2021. Le reazioni

Sindaco di Tropea ,vittoria è carica decisiva andare avanti Tropea è "borgo dei borghi".)

TROPEA, 05 APR - "Tropea esulta della vittoria ed accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla". Così il sindaco della cittadina tirrenica Nino Macrì dopo l'annuncio della vittoria della città al concorso "Il borgo dei Borghi". "Il trofeo - aggiunge il sindaco - non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s'intrecciano armoniosamente cultura e natura ma anche la coesione di una comunità sana che travalica il borgo cittadino per coinvolgere l'intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i tropeani, i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell'anima".



"Tropea è orgogliosa - sostiene Macrì - di aver gareggiato assieme ad altri 19 esclusivi borghi: volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia. Insieme abbiamo vissuto una vicenda eccezionale per intensità di sentimenti e ricchezza di opportunità ricevute e raccolte. Il nostro legame rimarrá nel tempo e insieme potremo concordare di vivere ancora occasioni straordinarie di crescita. Vogliamo ringraziarvi singolarmente e sottolineare che ognuno di voi avrebbe potuto conquistare l'ambito label di qualità. Ha vinto Tropea e la Calabria e noi, tropeani e calabresi, ne siamo fieri ma siamo anche consapevoli che tutti avreste potuto meritare il riconoscimento per bellezza e impegno profuso, per ognuno di voi auspichiamo di vero cuore tanto successo". "I tempi difficili che stiamo attraversando - sottolinea il sindaco di Tropea - non hanno intaccato la nostra voglia di vivere e di godere i beni che abbiamo la fortuna di possedere facendo parte di un contesto umano, storico e paesaggistico così eccezionalmente bello, la gioia che abbiamo ricevuto sarà una carica straordinaria di energia per andare avanti proficuamente, é una vittoria impegnativa che ci carica della responsabilità di esserne degni diventando testimoni del valore dell'impegno nella cura del proprio spazio vitale. Con profonda commozione - conclude Macrì - dedico questa grandissima conquista a Jole Santelli, la nostra giovane Governatrice prematuramente e improvvisamente scomparsa. Cara amica di Tropea e della Calabria gioisci anche tu di questo successo della tua terra che va nella direzione che tu desideravi".



** Geraci sul podio ma vince Tropea Il paese delle Madonie sfiora il quarto successo per la Sicilia



Sale sul podio ma non riesce ad ambire al massimo successo il comune delle Madonie, unico partecipante siciliano, cioè Geraci Siculo, arrivando terza in classifica nella corsa del titolo dei Borghi d'Italia. Nonostante le bellezze e le attrattive, il comune delle Madonie si piazza alle spalle della vincente Tropea (Calabria) e di Baunei (Nuoro) seconda. La classifica definitiva di questa edizione del "Borgo più bello d'Italia" è stata svelata ieri sera dalla conduttrice Camila Raznovic, nel corso della puntata del Kilimangiaro su RaiTre. Il concorso, che in passato ha riservato grandi soddisfazioni alla Sicilia con ben quattro comuni vincitore di passate edizioni (Sambuca di Sicilia, Montalbano Elicona, Ganci e Petralia Soprana, questi ultimi due paesi sempre nelle Madonie) questa volta ha incoronato la Calabria. Geraci Siculo si è battuta fino all'ultimo in questa lunga maratona di appelli e inviti, un successo comunque grazire a questa importante vetrina televisiva che rilancia il paese verso nuove prospettive economiche e turistiche. Un luogo che tanti cercheranno di conoscere e scoprire non appena la situazione legata all'emergenza Covid lo permetterà e che certamente non deluderà le aspettative.

*** Tropea è "borgo dei borghi", sbaragliata concorrenza. Perla del Tirreno "incoronata" da Concorso nazionale di Raitre



Alla fine la "Perla del Tirreno" ce l'ha fatta: ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di altri candidati sparsi lungo tutto lo Stivale vincendo il concorso nazionale "Il borgo dei borghi". Ieri sera su Raitre l'ufficialità della vittoria della cittadina costiera del Vibonese e capitale del turismo con l'annuncio dato dalla conduttrice Camila Raznovich sulle note della canzone di Rino Gaetano "Il cielo è sempre più blu". Blu come il colore del mare tropeano. Per la città una affermazione prestigiosa, quasi una rivincita, dopo la delusione, e le conseguenti polemiche, per l'esclusione dalla fase finale del concorso per la prossima Capitale della Cultura. L'amministrazione comunale, sulla propria pagina Facebook, alla notizia della vittoria ha commentato con una singola parola: "Booooommmm". La vittoria della "Perla del Tirreno" non era certo scontata viste le altre 13 città in gara ma i voti online acquisiti sono stati alla fine sufficienti. L'appassionante sfida tra i Borghi più belli d'Italia è giunta all'ottava edizione del programma di grande successo che ha permesso di scoprire posti bellissimi. Appena sarà possibile, Tropea e le alte località torneranno ad essere mete ambite per appassionati d'arte, cultura e gastronomia. Le votazioni si sono chiuse domenica 21 marzo scorso. La finale è andata in onda ieri sera, sulla terza rete della Rai. Poco prima delle 23.30, l'annuncio. Gli altri 13 i Borghi più Belli d'Italia in gara sono Geraci Siculo (Palermo), Grottammare (Ascoli Piceno), Buonconvento (Siena), Pietramontecorvino (Foggia), Corciano (Perugia), Campli (Teramo), Albori (Salerno), Poffabro (Pordenone), Finalborgo (Savona), Cocconato (Asti), Pomponesco (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini), Pico (Frosinone).

*** Borgo dei borghi; Lega, grande soddisfazione "Ha vinto gioco di squadra istituzioni e cittadini Calabria"



"La vittoria di Tropea rappresenta la vittoria di tutta la Calabria. La cittadina turistica per eccellenza della nostra regione ha vinto il concorso il 'Borgo dei borghi 2021' più belli d'Italia, giunto all'ottava edizione e indetto da Rai 3. E' stata una importante conquista che ha visto i cittadini di Tropea, sostenuti da tutti i calabresi, impegnati a fare gioco di squadra". Lo sostiene, in una nota, Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega. "E' stato conquistato il podio di una bellissima competizione - aggiunge Saccomanno - che ha visto gareggiare in finale altri 19 luoghi di straordinaria bellezza, espressione del nostro Bel Paese. Il risultato non era scontato, ma insegna anche a capire che quando si crede nei sogni, e ci si impegna per realizzarli, allora si vince. Ha vinto una regione che, da ogni angolo, anche fuori dalla Calabria, ha manifestato la gioia di partecipare. Oltre il voto importante della Giuria tecnica, la vittoria è stata conquistata da tutti i calabresi che con il loro personale voto, espresso sul portale online della Rai, hanno contribuito, fino all'ultimo giorno, a fare incoronare Tropea, sostenuti dalle Istituzioni: Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia, Camera di Commercio di Vibo Valentia, tantissimi Sindaci calabresi e il mondo dell'Associazionismo". Per il commissario regionale della Lega "questo dimostra che i calabresi possono farcela a ricostruire la propria terra, che tanto merita, quando si lavora in squadra e quando si condividono i percorsi e gli scopi. Si tratta di un riconoscimento importantissimo, anche perché giunge alle porte della prossima stagione turistica. Promuovere le bellezze della nostra regione è di strategica rilevanza per dare impulso alla rinascita economica, culturale e sociale di questa nostra Regione, che ha dimostrato grande orgoglio e senso di appartenenza. E tutti dobbiamo lavorare - conclude Saccomanno - per difendere i nostri territori, la nostra storia, le nostre bellezze e riprenderci quello che pochi hanno sporcato nel tempo".

*** de Magistris,vittoria Tropea conferma centralità borghi

demA: è esempio di una Calabria bella e spettacolare



"Tropea vincitrice del premio 'Borgo dei borghi 2021'. Una vittoria meritatissima e che conferma ancora una volta ciò che sosteniamo da tempo: la valorizzazione dei piccoli borghi calabresi deve essere la priorità di un'azione politica che abbia come obiettivo lo sviluppo della cultura e del turismo calabrese". Lo afferma Luigi de Magistris candidato Presidente alla Regione Calabria. Sulla vicenda interviene anche il coordinamento regionale di demA. "Tropea è l'esempio di quella Calabria bella, sana e spettacolare - riporta una nota - che trasuda ricchezza in spazi e luoghi da vivere. Una Calabria che non si arrende e che risponde con quanto più di bello possiede a livello naturale e paesaggistico, in luoghi e spazi incontaminati, spiagge e distese d'acqua cristallina mozzafiato. L'impegno di demA Calabria sarà quello di valorizzare e investire su 'grandi e piccole' realtà territoriali calabresi, incentivandone il Turismo e rendendo questi territori, non più 'di nicchia', ma dando loro una visione europea".

*** Pitaro, straordinario risultato Tropea, ora agire insieme



"Tropea borgo più bello d'Italia è un risultato straordinario". Lo afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro. "Mi viene da dire, parafrasando Dostoevskij - prosegue Pitaro - che la bellezza salverà la Calabria. La metterà al riparo da pregiudizi, tanti e spesso sgradevoli, e indurrà noi tutti, politica e società civile, a un impegno serrato per salvaguardare le sue immense ricchezze naturalistiche, storiche e culturali, incluse enogastronomia e tradizioni, e metterle opportunamente a valore. Tropea 'borgo più bello d'Italia' ci dice che la Calabria dispone di tutto ciò che occorre per sopraffare inerzie, autoflagellazioni e rassegnazione e vincere la sfida dello sviluppo sostenibile. Ma dobbiamo agire insieme e crederci". Per Pitaro "la Regione potrebbe, intorno al successo ottenuto da Tropea, organizzare una campagna di promozione internazionale dei suoi affascinanti borghi antichi, colmi di storia e leggende. Non certo attraverso costosi testimonial o ineffabili 'corti' e spot mangiasoldi, ma utilizzando esperienze e professionalità calabresi e ben sapendo che la bellezza si coniuga con la semplicità e la sobrietà e ripudia superfluità ed eccessi".

*** Borgo dei borghi:Occhiuto,vera Calabria che vince



"Paesaggi, turismo, cultura, montagna e mare. È questa la vera Calabria, la regione di Tropea, vincitrice del premio Borgo dei borghi 2021. In Calabria ci sono altre 10, 100 Tropea da scoprire e fare conoscere al mondo. Per farlo servono cultura imprenditoriale, investimenti e uno Stato amico che non impedisca lo sviluppo e la crescita dei territori, e che sappia valorizzare le eccellenze del nostro Paese". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Servono meno tasse per chi accetta la sfida del cambiamento e infrastrutture per consolidarlo. Il Recovery Plan - conclude - rappresenta l'occasione per compiere quella svolta a Sud indispensabile per la crescita di tutta Italia".

*** Carfagna, Tropea borgo dei borghi è prestigio per il Sud



"Tropea è il Borgo dei borghi 2021, un importante riconoscimento alla splendida cittadina calabrese. Un grande prestigio per tutto il Sud. Evviva la nostra Perla del Tirreno, non vediamo l'ora di poterla visitare di nuovo". Lo scrive in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna.

*** Vito Bordino”Tropea col meritato riconoscimento de “il borgo dei borghi” rappresenta il simbolo di una Calabria dal fascino immenso, dalle bellezze uniche. Rappresenta la Calabria dei tantissimi piccoli e grandi borghi forzieri di tesori storici, architettonici e di tradizioni culturali che forse non hanno eguali. Rappresenta una terra che ha le coste e il mare a distanze di 20-30 minuti dai monti e dalle rigogliose colline. Rappresenta una Regione che potrebbe vivere di turismo almeno otto mesi l’anno. Un mare incontaminato e cristallino, l’aria di montagna la più salubre in Europa ma purtroppo carente di infrastrutture, di adeguati collegamenti, di politiche di valorizzazione dei beni architettonici, storici, culturali e di politiche turistiche adeguate alla strabiliante unicità del territorio. È carente nella valorizzazione della enogastronomia così come della pregiatissima produzione agricola, olearia e vinicola. È sperabile che il riconoscimento a Tropea (che già di per se ha una storia di grande prestigio) sia da stimolo per una classe dirigente calabrese finora piuttosto assente, nel suo complesso, nel portare avanti questa nostra terra che potrebbe essere, per le potenzialità che ha, fra le regioni più ricche del Paese. Dipende da noi Calabresi, anche senza il soccorso esterno ed estraneo, farla decollare. Qualche segnale positivo negli ultimi tempi si è cominciato a intravedere, ma non basta. Serve molto di più. Serve maggiore senso di responsabilità, maggiore sensibilità, maggiore lungimiranza. Servono politiche innovative e di serio e concreto impegno, improntate sulla conoscenza del territorio, sull’amore per nostra terra, sul reale principio del servizio, sulla trasparenza e legittimità. Diversamente solo chiacchiere buttate al vento.“ Vito Bordino





