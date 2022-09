Calabria:"tarantella" di Jole Santelli dopo prime proiezioni. Coinvolti nella danza anche Tajani, Gasparri e Cannizzaro

FEROLETO ANTICO (CZ), 27 GEN - Una "tarantella" a piedi nudi. Così la candidata alla presidenza della Regione Calabria del centrodestra Jole Santelli e prima presidente donna di una regione del Sud, dopo avere appreso i dati relativi alle proiezioni che la davano avanti di circa venti punti rispetto a Pippo Callipo, ha sciolto la tensione dell'attesa. Santelli al suono del tradizionale ballo calabrese si è tolta le scarpe e inizialmente assieme al deputato Francesco Cannizzaro ha danzato per la stanza dell'hotel di Feroleto Antico (Catanzaro) dove è stato fissato il quartier generale della coalizione uscita vincente dalle elezioni regionali in Calabria. La musica non ha lasciato indifferenti anche il senatore Maurizio Gasparri e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che hanno seguito per tutta la notte l'evolversi della situazione assieme a Jole Santelli e ai dirigenti di Forza Italia in Calabria.