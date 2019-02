Calci e pugni suo pianerottolo casa, uomo grave. Aggressori in fuga, indagano i carabinieri

TORINO, 7 FEBBRAIO - Un 54enne è stato aggredito, ieri sera a Pinerolo, da tre persone che hanno suonato alla porta di casa sua, l’hanno colpito con calci e pugni e poi sono scappati. L’uomo, trasportato all’ospedale in prognosi riservata, è in pericolo di vita. L'aggressione in via Saluzzo, sul pianerottolo della palazzina condominiale in cui l'uomo abita. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Le cause del violento raid sono ancora da accertare.