Calcio: 19 positivi al Palermo, salta gara con Viterbese. Serie C, quarta partita saltata da rosanero, senza 13 giocatori.

PALERMO, 28 OTT - Non si giocherà la partita valida per l'ottava giornata del campionato di serie C fra Palermo-Viterbese, inizialmente prevista per domenica 1 novembre allo stadio "Barbera" alle 15.

La gara è stata rinviata dalla Lega Pro a data da destinarsi su richiesta del Palermo che ha meno dei tredici calciatori, portiere compreso, disponibili per scendere in campo secondo il regolamento. "Preso atto dell'istanza documentale presentata dal Palermo - scrive la Lega Pro nel dispositivo di rinvio della partita - considerata la comunicazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale nella quale si evidenzia che si è in presenza di un cluster di infetti nella compagine sportiva palermitana; preso atto delle prescrizioni di permanenza in isolamento domiciliare obbligatorio per i soggetti positivi disposte dalla stessa Asp la Lega dispone che la gara Palermo-Viterbese sia rinviata a data da destinarsi".

Per il Palermo è la quarta partita rinviata per il coronavirus dopo quelle contro Potenza, Turris e Catanzaro.