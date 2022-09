Calcio 25° giornata. Catanzaro-Casertana 0-3: la beffa si materializza nella ripresa con highlights

CATANZARO, 17 FEBBRAIO - Tutto nel secondo tempo. La beffa per il Catanzaro si materializza nella ripresa e dopo aver disputato un’ottima ora di gioco per la Casertana è facile chiudere con tre reti all’attivo che lascia l’amaro in bocca a mister Calabro e si conferma un’autentica bestia nera per i giallorossi.

Dopo una conclusione di Cuppone nei primissimi minuti, sale in cattedra il Catanzaro. Concludono Di Massimo e Curiale ed al 25’ Buschiazzo salva sulla linea sulla conclusione dello stesso Curiale. Due punizioni insidiose di Corapi ed un mani reclamato su Icardi mettono i titoli di coda al primo tempo. Il secondo tempo parte sulla stessa falsariga: Catanzaro in avanti e falchetti che rispondono di tanto in tanto.

Il vantaggio arriva al 14’ sull’affondo di Izzillo che dialoga con Hadziosmanovic che smista su da Rosso che mette palla in mezzo all’area dove interviene maldestramente Scognamillo che realizza nella propria porta. Il Catanzaro si butta in avanti e prova con Corapi a riaprire il risultato, ma passa poco e arriva il raddoppio della Casertana: al 26’ su corner di Santoro spunta la testa di Carillo che fa 2-0. Nel finale, con praterie a disposizione, per la Casertana arriva il 3-0 col neo entrato Matos che beffa Di Gennaro con un destro.

Carlo Talarico





Il tabellino:

CATANZARO-CASERTANA 0-3

MARCATORI: 14' st Scognamillo (aut. Cz), 26' st Carillo (Ce), 43’ st Matos (Ce).

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo (27’ st Verna), Fazio, Martinelli; Casoli, Risolo (27’ st Molinaro), Corapi, Porcino (15’ st Contessa); Carlini (34’ st Jefferson); Di Massimo, Curiale (15’ st Evacuo). A disp.: Branduani, Parlati, Riccardi, Gatti, Baldassin, Grillo, Garufo. All.: Calabro.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic (45’ st Polito), Buschiazzo, Carillo, Del Grosso (9’ st Rillo); Icardi (45’ st Konate) Santoro, Izzillo; Pacilli (9’ st Matos), Cuppone (9’ st Rosso), Turchetta. A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, Varesanovic, De Lucia, Longo. All.: Cupi (Guidi squalificato).

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti arbitrali: Politi-Pintaudi.

Quarto ufficiale: Vigile.

AMMONITI: Scognamillo (Cz), Buschiazzo (Ce), Pacilli (Ce), Risolo (Cz), Rillo (Ce),

NOTE: Angoli: 10-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 5’.

Commento dell'allenatore Mister Calabro nel post gara di Catanzaro - Casertana





Catanzaro - Casertana 0-3 Highlights 25° Giornata Serie C (17/02/2021)



Commento Post-partita dell'allenatore in seconda Andrea Cupi



Commento Post-partita del portiere rossoblu Michele Avella