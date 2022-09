Catanzaro-Ternana 2-1, primo stop stagionale per le Fere. Il commento post-partita del tecnico

CATANZARO, 27 FEB - Vince il Catanzaro con una rete per tempo. I giallorossi piegano la Ternana dei record che, per la prima volta in stagione, non conquista punti. La partita è ben giocata soprattutto dal Catanzaro sin dalle prime battute. I primi pericoli vengono da corner, prima Mammarella che costringe Di Gennaro a parare in due tempi e quinti Scognamillo di testa per poco non fa centro. Il primo pericolo su azione si registra al 22’ con Garufo, su lancio preciso di Corapi, che prova la battuta ma la palla termina di poco a lato. Il vantaggio del Catanzaro arriva al 28’ grazie al netto anticipo di Curiale su Boben e, da pochi passi, sblocca il risultato. Nella parte finale del tempo la Ternana non crea pericoli mentre il Catanzaro mantiene un atteggiamento propositivo. La ripresa riporta sotto la Ternana che dopo soli 55’’ pareggia con Boben, di testa, sulla punizione calciata da Palumbo verso Partipilo. Passa qualche minuto e il Catanzaro si ritrova, cerca il rigore (invano) al 15’ per un fallo in uscita di Iannarilli sui piedi di Curiale e trova, poco dopo, la rete del secondo e definitivo vantaggio con Carlini che schiaccia di testa liberandosi di Damian sul corner di Corapi. Lucarelli prova a dare una sterzata, ma la Ternana non va oltre qualche sporadica conclusione che si perde sul fondo ed un colpo di testa di Frascatore che il portiere giallorosso blocca, mentre il Catanzaro rimane sempre concentrato e porta a casa una vittoria insperata, alla vigilia, contro la corazzata del torneo e dimostra di essere pronto a dire la sua in campionato a partire dal prossimo impegno casalingo contro l’Avellino mercoledì prossimo.

Il tabellino:

CATANZARO-TERNANA 2-1

MARCATORI: 28' pt Curiale (C), 1' st Boben (T), 17' st Carlini (C).

CATANZARO (3-4-2-1): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo, Corapi, Verna, Porcino; Carlini (39’ st Casoli), Di Massimo (34’ st Baldassin); Curiale (45’ st Evacuo sv). A disposizione: Branduani, Molinaro, Parlati, Pierno, Gatti, Risolo, Grillo, Jefferson. Allenatore: Antonio Calabro.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (12’ st Suagher), Boben (33’ st Ferrante), Kontek, Mammarella (1’ st Frascatore); Damian (22 st Salzano), Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato (22’ st Raicevic). A disposizione: Vitali, Celli, Russo, Paghera, Peralta, Laverone, Torromino. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

ARBITRO: Panettella di Gallarate.

Assistenti arbitrali: Stringini-Vettorel.

Quarto ufficiale: Centi.

AMMONITI: Defendi (T), Porcino (C), Di Massimo (C), Martinelli (C), Baldassin (C), Suagher (T).

NOTE: Angoli: 8-6 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 5’.





