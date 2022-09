Calcio 29° giornata. Teramo-Catanzaro 0-0, I commenti post-partita del tecnico (con highlights)

TERAMO, 07 MAR - Il Catanzaro torna a casa con un punto dalla trasferta al “Gaetano Bonolis” di Teramo in una soporifera sfida play-off terminata senza reti tra due squadre condizionate dalle pesanti assenze (Bombagi e Carlini soprattutto).

Avvio di gara piuttosto timido dei giallorossi che consentono ai padroni di casa di concludere diverse volte nella prima frazione di gara. Al 3’ Costa Ferreira, di destro, trova la battuta su un errato disimpegno difensivo, ma la palla termina alta. Al 17’ è ancora l’attaccante portoghese che calibra la conclusione dalla distanza, sempre col destro, indirizzando la palla sotto l’incrocio dei pali ma Di Gennaro sfodera un intervento salva-risultato e concede solo un corner agli avversari. Al minuto numero 28 ancora una volta Costa Ferreira, calcia centralmente ma Di Gennaro dice di no in due tempi.



Alla mezzora è Mungo a calciare di prima intenzione col portiere giallorosso che para a terra e punizione a favore del Teramo per l’intervento di Scognamillo ai danni dell’attaccante biancorosso. Sugli sviluppi della punizione di Costa Ferreira la barriera sventa il pericolo. Passa qualche minuto e il Catanzaro recrimina per il netto mani in area di Trasciani che non viene visto dal sig. Marini di Trieste. L’unica sortita del Catanzaro che costringe Lewandowski alla comunque facile parata è un tiro cross di Garufo al 40’.

Nella ripresa Catanzaro più intraprendente, ma due punizioni in rapida successione da buona posizione di Corapi s’infrangono entrambe sulla barriera. Mister Calabro inserisce forze fresche poco prima del quarto d’ora cercando un migliore assetto. Il Teramo fa la sua partita ma i giallorossi chiudono bene gli spazi e di occasioni se ne vedono ben poche, regna un equilibrio che non si spezza se non dopo la mezzora quando i giallorossi rimangono in dieci per il secondo giallo rimediato da Scognamillo. Il Catanzaro si risistema con l’ingresso di Riccardi e regge bene l’urto finale del Teramo che ci prova solo su palle lunghe, senza mai andare in sofferenza a parte nell'ultimo assalto con una conclusione dalla distanza di Santoro che termina sul fondo.

Carlo Talarico

Il tabellino:

TERAMO-CATANZARO 0-0

TERAMO (4-4-2): Lewandowski; Vitturini, Diakitè, Trasciani, Tentardini; Ilari, Santoro, Arrigoni, Costa Ferreira; Pinzauti (45’ st Gerbi), Mungo (28’ st Kyeremateng). A disposizione: D’Egidio, Di Francesco, Bellucci, Persiani, Viero, Lombardi. Allenatore: Massimo Paci.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Garufo (30’ st Casoli), Corapi (30’ st Risolo), Verna (14’ st Parlati), Porcino; Di Massimo (33’ st Riccardi); Evacuo, Curiale (14’ st Baldassin). A disposizione: Branduani, Contessa, Molinaro, Pierno, Gatti, Grillo, Jefferson. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Nicolò Marini di Trieste.

Assistenti arbitrali: Roberto Fraggetta di Catania e Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Quarto ufficiale: Tommaso Zamagni di Cesena.

ESPULSO: 31’ st Scognamillo (T) per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Trasciani (T), Scognamillo (C), Santoro (T), Corapi (C), Scognamillo (C), Tentardini (T), Kyeremateng (T).

NOTE: Angoli: 3-1 per il Teramo. Recupero: pt 0’, st 4’.

Calabro nel post gara di Teramo - Catanzaro







Teramo - Catanzaro 0-0: Massimo Paci





Gli highlights di Teramo Catanzaro