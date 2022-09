Calcio. Catanzaro-Bisceglie 1-0. Ci pensa Curiale nella ripresa (con highlights)

CATANZARO, 03 APR - Nonostante il Covid-19 abbia decimato alla vigilia il Catanzaro, i ragazzi di mister Calabro riescono nell’impresa superando col minimo vantaggio un Bisceglie attento, a tratti eccessivamente falloso (alla fine saranno sette i cartellini gialli ricevuti), ma scarsamente pericoloso anche se in avvio di primo e secondo tempo i pugliesi hanno messo a dura prova la retroguardia giallorossa.

Al 3’ Musso, messo in movimento da Makota, libera un pericoloso diagonale che termina di poco a lato alla destra di Di Gennaro. Le squadre si affrontano annullandosi. Al Catanzaro mancano spunti vincenti e per annotare un’azione degna di nota si arriva al 34’ allorquando ci prova ancora Musso, di testa, servito da Sartore. Il Catanzaro si vede al 37’ con cross pericoloso dalla sinistra di Carlini per Evacuo ma Spurio è attento e subisce anche fallo dall’attaccante giallorosso. Al 39’ Sartore cerca la conclusione dal limite dell’area ma la mira non è precisa ed al 42’ palla una palla invitante di Carlini dal fondo per Baldassin la cui conclusione viene provvidenzialmente rimpallata da Priola.

Nella ripresa il Bisceglie va vicino immediatamente al vantaggio. Passano soltanto 22’’ dal calcio d’inizio e Giron crossa per Mansour che impegna severamente Di Gennaro pronto a distendersi alla sua destra mettendo in corner. Sugli sviluppi Sartore per poco non beffa il portiere giallorosso. Ancora Bisceglie: al 5’ Giron su punizione la mette di poco alta ed al 17’ Pierno, con uno splendido recupero su Altobello, evita problemi. La rete del Catanzaro arriva dopo che mister Calabro effettua i cambi ritrovando Corapi in mezzo al campo, Curiale e Jefferson. Al 22’ Carlini mette una bella palla in mezzo all’area, aggancia Jefferson che si gira e conclude ma viene murato da Vona ma sulla palla si avventa Curiale che trova lo spiraglio giusto e regala la rete della vittoria. Il Catanzaro per poco non raddoppia al 34’ con Carlini che coglie la base del palo, mentre il Bisceglie prova a farsi vivo in avanti ma non arriva ad impensierire mai l’attento portiere giallorosso.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-BISCEGLIE 1-0

MARCATORE: 22’ st Curiale (C).

CATANZARO (3-5-1-1): Di Gennaro; Scognamillo, Riccardi, Gatti; Pierno (41’ st Grillo), Baldassin, Risolo (21’ st Jefferson), Di Massimo, Parlati (9’ st Corapi); Carlini; Evacuo (9’ st Curiale). A disposizione: Branduani, Mittica, Molinaro. Allenatore: Calabro.

BISCEGLIE (3-5-2): Spurio; Priola, Altobello (27’ st Tazza), Vona; Gilli, Mansour 6 Romizi (15’ st Maimone), Sartore (26’ st Rocco), Giron; Makota (26’ st Cecconi), Musso (15’ st Pedrini). A disposizione: Russo, De Marino, Ibrahim, Zagaria, Vitale, Goffredo, Hassan. Allenatore: Papagni.

ARBITRO: Frascaro di Firenze.

Assistenti arbitrali: Perrelli-Pellino.

Quarto ufficiale: Miele.

AMMONITI: Scognamillo (C), Romizi (B), Parlati (C), Altobello (B), Musso (B), Pedrini (B), Maimone (B), Cecconi (B), Rocco (B), Calabro (C).

NOTE: Angoli: 4-3 per il Bisceglie. Recupero: pt 1’, st 4’.

