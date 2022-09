Calcio. Juve Stabia-Catanzaro 0-1, decisivo il millennial Pierno. Commento post-partita (Highlights)

CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 21 APR - Gara inizialmente bloccata ma il Catanzaro riesce a portare a casa una vittoria di platino grazie alla zampata di Pierno, nella ripresa, sul campo della Juve Stabia, formazione più in forma del torneo e reduce da sei consecutive vittorie. La notizia del giorno riguarda anche Marotta che, dopo essere andato a segno a ripetizione nelle ultime giornate, è rimasto a secco, anche se sugli scudi è soprattutto la prestazione corale del Catanzaro decimato da Covid ed infortuni.

La prima conclusione è dei padroni di casa, all’11’, con una conclusione centrale di Berardocco che, di sinistro, non impensierisce Di Gennaro. Al 19’ Garattoni prova la conclusione ma la conclusione bassa termina a lato. Il Catanzaro si vede al 20’ con una bella combinazione in area tra Carlini e Curiale ma viene fuori solo un corner. Poco dopo Marotta cerca il rigore non riuscendo ad agganciare bene la sfera in acrobazia con Riccardi, ma l’arbitro fa proseguire. Alla mezzora un sinistro di Fantacci termina alto. Al 36’ incursione pericolosa dei giallorossi con Curiale e Carlini si ostacolano perdendo una ghiotta occasione. Un destro di Carlini al 40’ non impensierisce Farroni, sul capovolgimento di fronte è attento Di Gennaro sul primo palo su un tiro crosso di Orlando.

La ripresa parte con gli stessi undici in campo e con la Juve Stabia votata all’attacco. Al 2’ la migliore delle occasioni con la difesa giallorossa in bambola ma sulla palla di Vallocchia arriva in ritardo Marotta. Il Catanzaro controlla, sembra essere in difficoltà soprattutto dietro ma trova la rete all’8’ col millennial Pierno che libera un sinistro potente e preciso da fuori area che termina la sua corsa alle spalle di Farroni. La Juve Stabia accusa il colpo e ci mette un po’ a riorganizzare le idee ma ci prova con Mulè (di testa) e Berardocco (punizione sopra la traversa) ed Elizalde su cross di Caldore che al 20’, di testa, colpisce l’incrocio dei pali. Il Catanzaro allenta la pressione dei padroni di casa con la punizione di Gatti al 23’ che non è comunque precisa. Alla mezzora una ripartenza del Catanzaro orchestrata da Carlini e Di Massimo per poco non è vincente. Sull’altro fronte mister Padalino tarda a fare i cambi e quindi inserisce dentro forze fresche, stessa mossa anche da parte di Calabro che inserisce Evacuo e Verna. Fantacci al 38’ impegna severamente Di Gennaro che si fa trovare prontissimo e devia in corner salvando il risultato. Negli ultimi minuti il Catanzaro cerca di tenere palla e concede pochissimo alla Vespe che si fanno vedere solo al 40’ con Marotta che chiama all’uscita il portiere giallorosso. L’inserimento di tutti gli attaccanti a disposizione di Padalino non serve e il Catanzaro esulta al termine dei quattro minuti di recupero.

Carlo Talarico

Il tabellino:

JUVE STABIA-CATANZARO 0-1

MARCATORE: 8’ st Pierno (C).

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni; Mulè, Troest, Elizalde (33’ st Scaccabarozzi); Garattoni (33’ st Borrelli), Vallocchia, Berardocco (33’ st Lia), Caldore (45’ st Ripa); Fantacci (45’ st Cernigoi), Marotta, Orlando. A disposizione: Gianfagna, Russo, Esposito, Oliva, Guarracino, Suciu. Allenatore: Pasquale Padalino.

CATANZARO (3-4-2-1): Di Gennaro; Riccardi (4’ st Porcino), Martinelli, Scognamillo; Pierno, Baldassin, Risolo, Gatti; Di Massimo (34’ st Verna), Carlini (45’ st Parlati); Curiale (34’ st Evacuo). A disposizione: Branduani, Mittica, Molinaro, Grillo, Jefferson. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Davide Moriconi di Roma 2.

Assistenti arbitrali: Orazio Luca Donato di Milano e Nicola Tinello di Rovigo.

Quarto ufficiale: Claudio Petrella di Viterbo.

ESPULSI: nessuno.

AMMONITI: Riccardi (C), Troest (J), Elizalde (J), Pierno (C), Scognamillo (C).

NOTE: Angoli: 8-5 per la Juve Stabia. Recupero: pt 1’, st 4’.

