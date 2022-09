Calcio a 5 | Catanzaro Futsal: Contro Città di Melilli buona prestazione ma arriva la terza sconfitta

Non basta l'impegno e la determinazione dei ragazzi del Presidente Tassone per ottenere i primi punti in campionato. Vince la squadra si Siracusa Città di Melilli apparsa attrezzata ed esperta per la A2, che ribalta nella ripresa il gol dell’iniziale vantaggio siglato da Ferran Ruiz. Finisce 3-1 per i neroverdi

CATANZARO, 24 OTT - Seconda gara casalinga per il Catanzaro Futsal, stagione di serie A2 2021-2022, nuovamente al palazzetto dello sport di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio stante l'indisponibilità del "PalaGallo". Primi minuti della partita con i siracusani che pressano i giallorossi, ma le prodezze del portiere giallorosso Rotella sulle conclusioni in particolare di Spampinato e Monaco dicono no alla squadra ospite. Dopo aver profuso energie a vuoto, il prevedibile calo di città di Melilli porta al gol del vantaggio giallorosso con Ferran Ruiz.



Oggi incanta il numero 11 spagnolo sulla sua fascia con grandi prodezze e dribbling sfiorando in diverse occasioni il raddoppio, specie quando davanti la porta spacca la traversa. Sembra un Catanzaro diverso dopo il gol, sul filo della sirena Ecelestini manca clamorosamente l'impatto col pallone e il secondo gol. L'errore di non ipotecare la gara nel primo tempo e la squadra siciliana la ribalta ad inizio ripresa: Spampinato prima firma il pareggio su azione classica di calcio d'angolo sul secondo palo splendido tiro al volo, poi Failla raddoppia a tu per tu con Rotella, infine il ko di Rizzo. Un Catanzaro che non si scoraggia continuando a lottare, ma non basta per accorciare le distanze nonostante mister Praticò ci abbia provato inserendo anche il quinto. Giallorossi oggi in ogni caso al dì sopra delle aspettative, peccato non aver ottenuto i primi punti che sarebbero stati meritati contro una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per il salto di categoria. Appuntamento dunque rinviato con la vittoria per i ragazzi del Presidente Tassone.

Tabellino

Quintetti iniziale:

Catanzaro: Rotella – Ecelestini – Calabrese – Monterosso – Vinicinho

Città di Melilli: Boschiggia – Monaco Bocci – Zanchetta – Spampinato

Marcatori: al 12’ PT Ferran Ruiz (CZ) – al 1’ ST Spampinato (ME) – al 2’ ST Failla (ME) – al 5’ ST Rizzo (ME)