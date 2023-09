Calcio. amichevole Fiorentina-Catanzaro: anticipo alle 18:45 al Viola Park ecco dove e come vedere la partita

Calcio: Anticipo dell'amichevole Fiorentina-Catanzaro al Viola Park alle 18:45. La partita sarà a porte chiuse per tifosi e media ma sarà trasmessa in diretta su DAZN.

La Fiorentina si prepara per la terza amichevole, stavolta contro il neopromosso Catanzaro in Serie B. La partita si giocherà al Viola Park di Bagno a Ripoli, centro sportivo inaugurato di recente, dove la squadra ha svolto il ritiro precampionato.

Inizialmente, l'incontro avrebbe dovuto essere l'occasione per rinnovare l'antico gemellaggio tra le tifoserie viola e giallorossa. Purtroppo, a causa della mancanza di approvazione da parte della Prefettura per l'accesso del pubblico, la partita sarà disputata nuovamente a porte chiuse. Questa decisione ha causato la delusione e l'irritazione dei tifosi della Fiorentina, che fino all'anno precedente avevano sempre potuto assistere alle prime partite della loro squadra nella stagione.

Nelle amichevoli precedenti, la squadra di Vincenzo Italiano ha ottenuto solo un pareggio contro il Parma (1-1), con Cabral che ha segnato a fine primo tempo rispondendo a Estevez.

Nel frattempo, la Fiorentina ha ufficializzato il secondo rinforzo: il regista brasiliano Arthur, che arriva in prestito con diritto di riscatto.

Il Catanzaro, guidato da Vincenzo Vivarini, è in ritiro a Cascia, in Umbria. Dopo una stagione eccezionale con 96 punti in 38 partite, la squadra calabrese ha riconquistato la Serie B dopo 17 anni e ora punta a farsi valere anche in questa categoria.

Per quanto riguarda la trasmissione dell'amichevole, sarà disponibile in diretta streaming su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti del match.

Il pronostico suggerisce che la Fiorentina potrebbe avere la meglio sulla squadra sperimentale del Catanzaro, ma entrambe le squadre potrebbero comunque segnare.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Jovic.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Krastev; Brignola, Pontisso, Sounas, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello.