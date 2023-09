Calcio. Amichevole, Fiorentina-Catanzaro 3-0. Tutto nella ripresa. Il commento post-partita del tecnico. (Highlights-Video)

BAGNO A RIPOLI (FI), 23 LUG. – Tutto nella ripresa. La Fiorentina fa sua l’amichevole col Catanzaro grazie ai guizzi arrivati nel secondo tempo ai danni di una formazione, quella giallorossa, che ha ben figurato con gli interpreti schierati in avvio. La frazione iniziale, infatti, termina senza reti. Il primo pericolo lo costruisce il Catanzaro al 9’ con una discesa di Vandeputte che mette un pallone invitante dal fondo ma non ci arriva nessuno dei compagni. La Fiorentina si riversa costantemente nella metà campo giallorossa ma gli attacchi viola risultano sterili, col Catanzaro che gestisce ordinatamente e palleggia bene. Al 10’ Kouame calcia col sinistro a giro e Fulignati blocca alla sua destra. Al 19’, poi, Amatucci serve Dodò che calcia da fuori area in diagonale col destro ma la mira non è precisa e la palla si spegne sul fondo.

Nella ripresa mister Vivarini avvicenda sin dal fischio iniziale tutti, inserendo in campo il resto della rosa, ad eccezione di Katseris fuori per un problema al polpaccio. La rete che sblocca il risultato a favore viola arriva al 10’, grazie a Duncan che recupera palla e serve in verticale Ikonè pronto a freddare Sala alla sua sinistra. Al 14’ Cabral aggancia ma spara alle stelle, mentre il Catanzaro evidenzia difficoltà nel venire fuori dalla propria metà campo. Il raddoppio arriva al 17’: punizione battuta d’astuzia da Biraghi, Mandragora s’invola sulla sinistra sorprendendo tutti con un diagonale e fa 2-0. Il Catanzaro ci prova con una conclusione di Curcio che termina di poco a lato. La girandola di sostituzioni in casa viola insieme alla stanchezza ed il gran caldo non regalano emozioni rispetto ai continui attacchi viola. Sala difende egregiamente la sua porta dalla conclusione di Duncan (39’) ed il neoentrato giallorosso, l’ivoriano Bamba arriva a tu per tu con Cerofolini ma si fa ipnotizzare. Poco prima del recupero la Fiorentina fa 3-0 con Kokorin che sfrutta l’occasione davanti alla porta.

Carlo Talarico

Il tabellino:

FIORENTINA-CATANZARO 3-0

MARCATORI: 10’ st Ikonè (F), 17’ st Mandragora (F), 45’ st Kokorin (F).

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano (1’ st Cerofolini); Dodo (20’ st Kayode), Martinez Quarta (1’ st Milenkovic), Ranieri (20’ st Comuzzo), Parisi (1’ st Biraghi); Amatucci (1’ st Duncan), Mandragora (20’ st Arthur); Kouame (1’ st Brekalo), Castrovilli (20’ st Harder), Sabiri (1’ st Ikonè); Cabral (20’ st Kokorin). A disp.: Bonaventura, Biagetti, Vannucchi, Munteanu. All.: Italiano.

CATANZARO pt (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Krastev, Scognamillo; Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

CATANZARO st (4-4-2): Sala; Oliveri, Fazio, Veroli, Gatti; Sounas (40’ st ), Pompetti, Pontisso, Tentardini; Bombagi (40’ st Bamba), Curcio. All.: Vivarini.

ARBITRO: Baroni di Firenze.

Assistenti arbitrali: Zingarelli e D’Ascanio.

Quarto ufficiale: Prontera.

AMMONITI: nessuno.

NOTE: gara amichevole a porte chiuse. A bordo campo il dg della Fiorentina, Joe Barone. Al 27’ pt e st le squadre hanno effettuato un cooling break. Angoli: 2-2. Recupero: pt 2’, st 2’.





