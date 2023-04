Calcio. Bottigliate ai tifosi del Verona, pronta la Daspo per venti ultras spezzini. I fatti risalgono al 5 marzo scorso. Nessun ferito grave, ma cinque pulmini danneggiati

In arrivo i primi provvedimenti per gli scontri avvenuto lo scorso 5 marzo in centro alla Spezia fuori dallo stadio Picco. Gli investigatori della Digos hanno identificando i venti tifosi, per la maggior parte spezzini, che avrebbero lanciato sassi e bottiglie ai supporter avversari. Nei loro confronti scatterà nei prossimi giorni il Daspo, il divieto di assistere alle manifestazioni sportive. Sanzionati anche alcuni ultras veneti.