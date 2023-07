Calcio. Calciomercato Serie B: Catanzaro, ecco il primo nome arriva dalla Serie A

Calciomercato Serie B, per il Catanzaro il primo nome arriva dalla Serie A

Una delle squadre che attende con più entusiasmo l'inizio della prossima Serie B è il neopromosso Catanzaro, autore di una straordinaria stagione dei record in Lega Pro.

Il primo nome nel calciomercato in entrata del Catanzaro, come riportato da TMW, è il difensore del Monza Luca Marrone che dal primo luglio sarà svincolato e che vanta una grande esperienza tra Serie B e A.

Marcato esuberi



Come riporta La Gazzetta del Sud infatti, tra i sicuri partenti c’è Rolando, che non sarà più un tesserato giallorosso dalla mezzanotte del 30 giugno, quando gli scadrà il contratto. Da studiare la situazione del secondo portiere, Sala potrà partire se il Catanzaro deciderà di puntare su un giovane come vice. Sul mercato potrebbero finirci anche Welbeck, Bombagi, Gatti e Cinelli, gente che in campionato non ha giocato più di 700 minuti. E poi anche Cianci e Fazio nonostante il legame affettivo.