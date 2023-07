Calcio. Calciomercato Serie B: ecco le trattative più interessanti di inizio giugno. I dettagli

Calcio. Calciomercato Serie B: ecco le voci più calde di giugno tra Florenzi, Botteghin e Hernani. Il mercato del calcio non si ferma mai, e anche per i club della Serie B, una volta terminato il campionato, iniziano a circolare le prime voci. Tra conferme, cessioni e acquisti per la prossima stagione, è già tempo di movimenti sul mercato per le squadre di seconda divisione che stanno monitorando i calciatori in Italia e all'estero per assicurarsi i rinforzi necessari per partire col piede giusto. Di seguito, riportiamo le prime voci di mercato per la Serie B.

Palermo: Il Palermo sta osservando attentamente le possibilità di mercato tra le squadre retrocesse in Serie C. Il club ha l'intenzione di rafforzarsi in modo consistente e per farlo è interessato ad approfittare delle possibili occasioni a prezzi convenienti che potrebbero presentarsi battendo alla porta di squadre che hanno bisogno di vendere per bilanciare i conti. Oltre a Dimitri Bisoli, il Palermo sta seguendo il centrocampista del Benevento Mattia Viviani, allenato da Eugenio Corini durante il suo periodo a Brescia. Viviani, classe 2000, rappresenta una prospettiva per il futuro e ha una solida esperienza nel campionato di Serie B. Entrambe le trattative stanno procedendo bene, secondo quanto riportato dal giornale locale.

Modena: Nonostante una stagione altalenante, Nicholas Bonfanti ha mostrato qualità che hanno suscitato l'interesse di squadre di Serie A. L'attaccante del Modena ha segnato 7 gol nella sua prima stagione in Serie B, nonostante abbia avuto poco tempo di gioco a causa di problemi fisici e delle scelte del tecnico Attilio Tesser. Bonfanti, classe 2002, proveniente dalle giovanili dell'Inter, non è stato costante durante il 2023, ma ha comunque dimostrato un notevole potenziale con prestazioni di alto livello. Secondo TuttoSport, il Frosinone, neo-promosso sta seguendo le sue tracce. Inoltre, potrebbe esserci un rinnovato interesse da parte del Torino, che aveva già cercato il giocatore a gennaio. La dirigenza del Modena intende lasciarlo partire solo in caso di offerte molto importanti, considerando il giovane attaccante come un investimento da preservare e valorizzare.

Cosenza: Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il Cosenza sta valutando la possibilità di cedere Aldo Florenzi durante il calciomercato estivo. Il centrocampista offensivo della squadra rossoblù ha vissuto una stagione difficile a causa di problemi fisici, ma quando è riuscito a scendere in campo ha dimostrato un livello di gioco eccezionale che è stato cruciale per la salvezza dei Lupi. Florenzi, classe 2002, che il Cosenza ha prelevato dal Chievo, ha attirato l'interesse di squadre di Serie A. Si è parlato dell’interesse del Monza già a gennaio, ma sembra che anche il Bologna, una squadra molto attenta ai giovani talenti italiani, lo abbia individuato. Il Cosenza potrebbe decidere di cederlo in caso di un'offerta importante e, grazie ai fondi ottenuti dalla sua vendita, allestire una squadra in grado di rimanere in Serie B con meno difficoltà.

Parma: Dopo la delusione per la finale dei playoff mancata più volte, il Parma si sta già preparando per il mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra le questioni da risolvere c'è anche il futuro di Luca Zanimacchia, che è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cremonese a gennaio. Secondo quanto riportato da CremonaSport, il club emiliano sarebbe intenzionato ad esercitare l'opzione di riscatto per acquisire definitivamente l'esterno, ma il Cremonese avrebbe il diritto di contromossa per riportare il calciatore, quindi spetta alla squadra lombarda prendere l'ultima decisione.

Al momento, però, sembra che questa eventualità sia ancora incerta.

Ascoli: Eric Botteghin, fondamentale pilastro difensivo dell'Ascoli, si è affermato come uno dei migliori difensori centrali della Serie B negli ultimi due anni. Il suo eccellente rendimento ha suscitato e continua a suscitare grande interesse sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, tra i club interessati alla classe '87 ci sarebbe anche il Catanzaro, neo-promosso, che sta cercando rinforzi di qualità per rafforzare la propria difesa, che si è già dimostrata di categoria superiore nelle ultime stagioni in terza serie. Al momento non ci sono trattative avviate per l'ex giocatore del Feyenoord, che ha ancora un anno di contratto con l'Ascoli, ma il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, ha sempre manifestato un forte gradimento per il calciatore.

Queste sono solo alcune delle voci di mercato più calde riguardanti la Serie B in questo inizio di giugno. Sarà interessante seguire gli sviluppi e vedere quali saranno gli affari conclusi dalle squadre della seconda divisione italiana per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.