Calcio. Catanzaro-Crotone: poliziotto ferito da tifoso del Crotone. Applicati punti a testa. Video

Calcio: Catanzarto-Crotone: poliziotto ferito da tifoso del Crotone. Applicati punti a testa. Episodio durante partita con Catanzaro

CATANZARO, 06 NOV - Un ispettore di polizia in servizio alla Digos di Crotone è stato colpito alla testa con un corpo contundente nello stadio "Ceravolo" di Catanzaro da un tifoso della squadra rossoblù nel corso dell'incontro vinto dalla formazione di casa per 2-0.



L'episodio è accaduto nel settore dello stadio occupato dai circa mille tifosi del Crotone arrivati a Catanzaro al seguito della squadra.

Durante una contestazione dei tifosi l'ispettore, presente nello stadio per il servizio di ordine pubblico, ha cercato di riportare la calma, ma è stato colpito alla testa con un corpo contundente da uno dei sostenitori della squadra ospite.

Il poliziotto è stato portato dal personale del 118 in ospedale, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura.



L'ispettore, comunque, si è ripreso subito e per lui non si è reso necessario il ricovero.

Sono in corso adesso gli accertamenti per identificare il responsabile del ferimento. (Ansa).





