Calcio. Catanzaro in festa per la promozione in Serie B: Palanca celebra l'impresa, Marani consegnerà il trofeo

Palanca elogia la promozione del Catanzaro in Serie B, Marani consegnerà il trofeo al Ceravolo

Il Catanzaro torna in Serie B dopo 17 anni, ottenendo la promozione con cinque giornate di anticipo dopo la vittoria fuori casa per 2-0 contro la Gelbison a Salerno. L'entusiasmo è palpabile tra i quasi diecimila tifosi che hanno accompagnato la squadra giallorossa nella trasferta di Salerno e che hanno sostenuto la squadra con cori incessanti per tutta la partita. In città, tappezzata da alcuni giorni di bandiere giallorosse, sono già cominciati i caroselli dei tifosi, che si preparano anche a festeggiare la squadra domani allo stadio Ceravolo, dove la squadra riceverà il trofeo del Girone C dalla mano del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, durante la partita contro il Pescara.

L'impresa del Catanzaro è stata sottolineata da Massimo Palanca, ex giocatore della squadra che ha militato per 11 stagioni, consentendo alla squadra di ottenere importanti successi soprattutto nel periodo in cui ha giocato in serie A. Palanca ha definito la promozione in Serie B "un'impresa straordinaria", ottenuta con pieno merito grazie ad un gioco di grande qualità e ad un ruolino di marcia semplicemente impressionante: una sola sconfitta in tutto il campionato, 87 gol fatti e 13 subiti. L'ex attaccante giallorosso ha conservato un "ricordo straordinario" della sua esperienza di giocatore a Catanzaro, definendola una tappa fondamentale per la sua carriera e la sua vita.