Calcio. Catanzaro-Foggia: L'Ultima Partita del Campionato - Dove Vederla in Diretta e in Streaming

Catanzaro-Foggia, l'ultima partita casalinga del Catanzaro nel girone C della Serie C, sarà trasmessa in diretta su DAZN in streaming live e on demand. Il kickoff è previsto per domenica 16 aprile alle 17:30. La telecronaca sarà a cura di una delle voci di Eleven. Il pre-partita inizierà poco prima del match, con aggiornamenti dallo stadio, formazioni e analisi. Sarà disponibile anche un post-partita con interviste, analisi e highlights. Il Catanzaro, già promosso in Serie BKT, affronta il Foggia, che è già sicuro di un posto ai playoff ma vuole infliggere la prima sconfitta interna della stagione ai calabresi.

Il Catanzaro, che ha dominato il campionato dal principio alla fine, cercherà di concludere la sua stagione casalinga con una vittoria di fronte ai suoi tifosi. Il Foggia, invece, cerca di accumulare punti per garantirsi una posizione ottimale in classifica dietro alla coppia calabrese Catanzaro-Crotone.

