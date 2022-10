Calcio. Catanzaro-Juve Stabia. Il pre-partita, vincere per sognare

CATANZARO, 21 OTT. – Il Catanzaro ospita la Juve Stabia per la decima giornata del girone di andata della Serie C girone C in un Nicola Ceravolo che si preannuncia essere un’autentica bolgia alla luce degli incredibili risultati sin qui ottenuti dai giallorossi, con otto vittorie nelle nove partite disputate in totale.

Numeri da record che rendono i padroni di casa la squadra con il miglior rendimento offensivo in Italia con una media di tre goal a partita, ben ventinove marcature suddivise in nove calciatori che testimoniano la mole di gioco prodotta e premiano i movimenti senza palla tra le linee negli spazi con passaggi continui nella trequarti avversaria.

La classifica, con i suoi venticinque punti, non può che sorridere alla squadra calabrese concentrata ad ottenere la sesta vittoria consecutiva in questo campionato che gli consentirebbe di continuare a viaggiare a vele spiegate verso quella cadetteria che manca ormai da molti anni.

I giallorossi sono reduci dalla vittoria di misura a Monopoli (fatale la sconfitta per il tecnico Giuseppe Laterza esonerato quest’oggi dalla società biancoverde che ha già individuato come sostituto Giuseppe Pancaro detto “Pippo” ex allenatore delle aquile nel 2018), mentre le vespe dall’amaro pareggio interno rimediato in superiorità numerica contro il Foggia.

Altra notizia ufficiale è quella proveniente dall’Avellino Calcio, prossimo avversario del Catanzaro, che affida la guida della panchina Massimo Rastelli fino al 30 Giugno 2024 con opzione di rinnovo per altri due anni in caso di promozione in serie B. Per lui si tratta di un ritorno, avendo indossato casacca biancoverde da calciatore e già allenatore degli irpini dal 2012 al 2015 con i quali ha ottenuto una promozione in serie B, una salvezza in cadetteria ed una semifinale playoff persa contro il Bologna per l’approdo in massima serie.

QUI CATANZARO - Per mister Vivarini non faranno parte del match il lungodegente Gabriele Rolando ma anche gli acciaccati Mario Šitum e Nana Welbeck recuperato, invece, Francesco Bombagi. Dopo il leggero turnover attuato a Monopoli, dovrebbe essere confermato il pacchetto arretrato composto da Martinelli, Brighenti e Scognamillo a difesa di Fulignati così come sulle fasce Vandeputte e Tentardini. In mezzo al campo invece, in cabina di regia Ghion al fianco di Verna e Sounas. In avanti il tandem offensivo Biasci-Iemmello. Bisognerà fare attenzione alle possibili squalifiche con Brighenti e Biasci in diffida alla luce dei prossimi confronti ad Avellino e con il Crotone in casa il 6 Novembre.

QUI JUVE STABIA - La Juve Stabia dovrà rimboccarsi le maniche per provare a fare bottino pieno con Mister Colucci alle prese con il modulo più opportuno da scegliere in queste ore e con l’obiettivo di ritrovare quella squadra che ad inizio torneo riusciva ad abbinare risultati e bel gioco e che oggi invece deve fare i conti con l’alternanza di risultati. Probabile che utilizzi il 3-5-2 per giocare “a specchio” o il 4-3-3 capace di garantire pressione alta in fase di non possesso e sfide uomo contro uomo nelle situazioni di gioco. In conferenza stampa prepartita il mister non dà riferimenti sul modulo di gioco, piuttosto sprona i suoi a mettere la giusta cattiveria agonistica in campo dopo quanto visto contro i satanelli martedì. Sono in dubbio per la partita Andrea Silipo e Davide Cinaglia, che dovrebbero accomodarsi in panchina così come Zigoni pronto a subentrare, mentre torna a disposizione Maselli.

PRECEDENTI - I precedenti al Ceravolo sono stati 16, con 6 vittorie del Catanzaro e 22 reti fatte, 7 pareggi e 3 sconfitte con 16 reti subite; Nella memoria giallorossa il confronto del 04/10/2009 nel quale i giallorossi di Auteri piegarono i campani per 3-2 con la decisiva doppietta di Roberto Di Maio, difensore centrale trasformatosi in goleador per l’occasione.

L’ultima apparizione in Calabria dei gialloblù risale al 21 Novembre 2021 terminato 1-1 con la rete di Francesco Bombagi all’85′ per il Catanzaro raggiunto quattro minuti più tardi con il pareggio stabiese firmato da Eusepi. Vittoria in casa che manca dal 30 Agosto 2014, quando al debutto del campionato di Lega Pro gir. C 2014-15 le Aquile guidate da Franceso Moriero si imposero per 2-0 con le reti di Biagio Pagano al 30’ e il raddoppio finale di Riccardo Martignago all’85.

Arbitro dell’incontro sarà il Sig. Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese ad arbitrare il match tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma domani al “Nicola Ceravolo” con inizio alle ore 17.30. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Sig. Alessandro Parisi di Bari e Sig. Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Quarto uomo il Sig. Enrico Gigliotti di Cosenza.

Un solo precedente per i giallorossi con il fischietto lombardo, nella gara Paganese-Catanzaro (1-0) del campionato 2020-2021, mentre con la Juve Stabia è alla prima direzione.

Probabili formazioni:

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna, Tentardini; Biasci, Iemmello. All. Vincenzo Vivarini

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Tonucci, Caldore, Mignanelli; Altobelli, Berardocco, Ricci; Scaccabarozzi, Pandolfi, Santos. All: Leonardo Colucci.





VIDEO CONFERENZA: Le parole di Leonardo Colucci in conferenza stampa