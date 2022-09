Catanzaro-Latina 5-0. Giallorossi dilagante. Segnano 5 calciatori diversi. Il commento post partita del tecnico (Highlights-video)

CATANZARO, 14 SET. - Il Catanzaro ne fa cinque al malcapitato Latina. Dopo una prima mezzora in cui gli ospiti tengono botta, senza però produrre pericoli, salgono in cattedra le trame offensive del Catanzaro che annientano l’avversario Al 34’ calcia a colpo sicuro Iemmello, ma Giorgini col braccio intercetta anche se l’arbitro lascia correre. Questo episodio sveglia il Catanzaro che, sblocca il risultato con Šitum al termine di un’azione insistita e dopo la conclusione di Sounas respinta da Cardinali. Nella ripresa il Catanzaro affronta il terreno di gioco e l’avversario macinando giocate e reti. Al 2’ Iemmello raddoppia con un destro dopo il recupero di una palla in mezzo al campo da parte di Verna. Catanzaro che trova spazi e cerca di fare ancora male anche grazie ai nuovi entrati. La terza rete arriva al 10’ con Sounas (10’) e chiude di fatto i giochi. Nel finale fanno poker e cinquina i nuovi entrati Curcio e Cianci.

Carlo Talarico



Il tabellino:



CATANZARO-LATINA 5-0

MARCATORI: 36’ pt Šitum (C), 2’ st Iemmello (C), 10’ st Sounas (C), 41’ st Curcio (C), 43’ st Cianci (C).

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Šitum (26’ st Tentardini), Sounas, (26’ st Bombagi), Ghion (15’ st Welbeck), Verna, Vandeputte; Iemmello (33’ st Cianci), Biasci (15’ st Curcio). A disposizione: Sala, Rizzuto, Gatti, Megna, Mulè, Pontisso, Cinelli. Allenatore: Vivarini.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Celli, Esposito And., Giorgini; Teraschi (39’ st Cortinovis), Amadio (27’ st Barberini), Bordin, Esposito Ant. (19’ st Di Mino); Sannipoli; Rosseti (27’ st Fabrizi), Carletti (19’ st Margiotta). A disposizione: Giannini, Tonti, Rossi, Nori. Allenatore: Di Donato.

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como.

Assistenti arbitrali: Amedeo Fine di Battipaglia (SA) e Fabrizio Giorgi di Legnano.

Quarto ufficiale: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (SA).

AMMONITI: Rosseti (L), Brighenti (C), Curcio (C).

NOTE: Spettatori 6061, di cui 3693 paganti, abbonati 2368, incasso non comunicato. Angoli: 3-3 per il Catanzaro. Recupero: pt 3’, st 2’.









