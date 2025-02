Calcio, Catanzaro-Reggiana: al via la prevendita dei biglietti per la 28ª giornata di Serie B. I dettagli

La passione per il Catanzaro torna a infiammarsi per la 28ª giornata del campionato di Serie BKT: domenica 2 marzo 2025 lo Stadio Nicola Ceravolo sarà teatro della sfida tra i giallorossi e la Reggiana. Un appuntamento che si preannuncia cruciale per le ambizioni del club calabrese e che chiama a raccolta l'intera tifoseria per trasformare l'impianto in un'autentica bolgia. Realizziamo un sogno, tutti uniti per il Catanzaro!

Tutti al Ceravolo: il fattore dodicesimo uomo

L’obiettivo è chiaro: invadere in massa lo stadio, colorarlo di giallorosso e spingere la squadra alla vittoria. Il supporto dei tifosi è sempre stato l'arma in più per il Catanzaro, capace di esaltarsi nei momenti decisivi della stagione. Adesso, con la corsa alla promozione che entra nella fase calda, ogni voce, ogni battito di mani e ogni bandiera alzata al cielo possono fare la differenza.

In attesa del comunicato ufficiale del US Catanzaro 1929

La prevendita dei biglietti prenderà il via martedì 25 febbraio alle ore 15:00 e si concluderà domenica 2 marzo alle ore 15:00. L’acquisto per il settore ospiti sarà riservato ai non residenti in Calabria, in attesa del comunicato ufficiale dell’US Catanzaro 1929.

Acquista subito il tuo biglietto online su Ticketone: Clicca qui per l'acquisto

Dove acquistare i biglietti

I tifosi possono assicurarsi il proprio posto al Ceravolo presso i punti vendita autorizzati sparsi per la città:

Piazza dei Martiri Ungheresi SNC Via Gioacchino da Fiore 38 Via della Stazione 28/30 Piazza Garibaldi 27 Via San Giorgio 5 Corso Mazzini 121 Viale Pio X 99 (Tel: 0961055934) Viale Isonzo 420 Via Carlo Pisacane 2 (Tel: 3476552075) Corso Mazzini 173/175 Via Brigata Catanzaro 67 (Tel: 0961780516) Corso Mazzini 121 (Tel: 0961741000) Via Gioacchino da Fiore 38



Per chi si trova fuori regione, è possibile acquistare i biglietti anche a Milano, in Via Vittor Pisati 12.

Catanzaro sta vivendo una stagione straordinaria, e ora serve l’apporto del suo pubblico per continuare a sognare in grande. La città è pronta a stringersi attorno alla squadra, consapevole che un successo contro la Reggiana potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa verso gli obiettivi stagionali. La storia insegna che nei momenti cruciali il popolo giallorosso non ha mai fatto mancare il proprio sostegno: è il momento di dimostrarlo ancora una volta.

Domenica 2 marzo, dalle 15:00, il Ceravolo dovrà essere un muro giallorosso, un catino infuocato in cui ogni tifoso sarà parte della partita. L’appello è lanciato: riempiamo lo stadio, realizziamo un sogno, spingiamo il Catanzaro alla vittoria!