Calcio, Champions League: Eintracht-Napoli 0-2. Il commento post partita dei protagonisti Spalletti, tenuto l'atteggiamento giusto

'Ora ci vuole calma, giocare e vincere anche la prossima gara'

"Anche se non sorrido sono contento della prestazione, però la qualificazione è ancora aperta". Soddisfatto e prudente Luciano Spalletti dopo il successo del Napoli a Francoforte.

"Mi è piaciuto molto l'atteggiamento dei ragazzi, partita disputata con personalità sin dall'inizio. Dopo un inizio molto combattuto abbiamo condotto la gara dove volevamo e nella direzione che avevamo pensato di dare al nostro gioco"

"Non c'è molto da dire, abbiamo fatto una gran partita e probabilmente avremmo potuto segnare anche il terzo gol. Ma anche se siamo sempre stati alla ricerca della rete, non ci siamo mai sbilanciati. Questo è un aspetto molto importante"

"Ci dicono che comandiamo il gioco in Italia perchè gli altri fanno catenaccio, stasera siamo venuti a giocare come sappiamo anche qui in Germania. Era fondamentale riuscire a sottrarre il possesso a loro e i ragazzi lo hanno fatto in maniera esemplare"

"La qualificazione non è affatto decisa, c'è un'altra gara da giocare e la percentuale del 50% a squadra resta identica. In campo internazionale basta un episodio a influenzare una sfida. Ci vrrà attenzione e umiltà per affrontare il match di ritorno"

ZIELINSKI: “VITTORIA IMPORTANTE MA NON SEMPLICE. A RITORNO CI VORRÀ GRANDE ATTENZIONE”

"E' stata una vittoria molto importante ma per nulla semplice". Piotr Zielinski commenta la sfida di andata degli ottavi contro l'Eintracht e il successo azzurro.

"Abbiamo espresso il nostro gioco come volevamo fare, all'inizio la gara è stata molto dura perchè loro si sono chiusi e hanno bloccato le vie di passaggio"

"Poi però siamo riusciti a superare le linee di pressione e si sono aperti gli spazi per poter andare in porta".

"Potevamo segnare anche la terza rete che ci avrebbe dato maggiore sicurezza per il ritorno. Adesso la qualificazione dovremo conquistarla in casa al Maradona e ci vorrà molta attenzione. Dobbiamo saper concretizzare il vantaggio acquisito"

Lozano: “una delle partite più belle da quando gioco al Napoli”

"E' stata una delle mie partite più belle da quando sono al Napoli". Hirving Lozano è stato premiato come il migliore in campo a Francoforte. Suo l'assist a Osimhen e sue anche altre splendide giocate spettacolare.

"Sono molto contento perchè abbiamo fatto un gran lavoro per riuscire a vincere una partita complicata contro un avversario solido"

"Stiamo lavorando tantissimo e grazie alla squadra mi sento al top. Dobbiamo continuare così perchp ci aspettano altri match molto importanti"

"La qualificazione dobbiamo guadagnarcela al Maradona. Stasera abbiamo fatto un gran passo avanti ma bisogna giocare il ritorno per poter proseguire il cammino in Europa"

Deutsche a zero per noi. Nella sede della Banca Centrale Europea, il Napoli mette 2 lingotti nel caveau della Champions e attende di accedere alla combinazione della cassaforte nel ritorno al Maradona. Segnano Osimhen e Di Lorenzo, l'Uomo Mascherato e il Capitano. E' una Sinfonia degna di una cavalcava di Wagner, o di una Fuga di Bach. In Italia come in Europa è uno spettacolo questa squadra che si impone per autorevolezza, intensità, bellezza e qualità. Si inizia con il rigore conquistato da Osimhen con una frequenza di passo tentacolare. Lo tira Kvara e Trapp è super a deviare. Ma non c'è spazio per recriminare, bensì è ora di accelerare e mettere le cose in chiaro. In chiusura di tempo Lozano vola sulla destra e invita Air Osi all'appuntamento con la Gloria: 1-0! Poco più di un'ora e la chiudiamo a doppia mandata. E' un'aria leggiadra e avvolgente coronata dal tacco di Kvara e il sinistro di seta purissima di "Dilo" il Capitano coraggioso. Si abbassa il sipario al Deutsche Bank Park e l'azzurro illumina la scena. Il Napoli segna il 22esimo gol in questa Champions in 7 gare con una media di oltre 3 gol a partita. Il secondo atto degli ottavi prenderà vta nelle Idi di Marzo del Maradona. L'urlo dei Campioni sotto le Stelle d'Europa...

EINTRACHT FRANCOFORTE: Trapp, Tuta, Jakic, Ndicka, Buta (70' Knauff), Sow, Kamada, Max (92' Lenz), Lindstrom (70' Borrè), Gotze (81' Alidou), Kolo Muani. All. Glasner

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa (80' Ndombele), Lobotka, Zielinski, Lozano (80' Elmas), Kvaratskhelia (84' Politano), Osimhen (84' Simeone). All. Spalletti

Arbitro: Dias (Portogallo)

Marcatori: 40' Osimhen, 65' Di Lorenzo

Note: espulso Kolo Muani al 58' per gioco violento. Ammoniti Kim, Goetze, Elmas