Calcio. Champions League. Notte da incubo a Londra, Milan irriconoscibile col Chelsea

Milan irriconoscibile col Chelsea, notte da incubo a Londra: il girone Champions si complica

Il Chelsea batte 3-0 il Milan nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri sono irriconoscibili e creano poche occasioni da gol degne di nota.

Il Milan è irriconoscibile e il Chelsea dilaga a Stamford Bridge battendo 3-0 i rossoneri. La squadra di Pioli non riesce quasi mai a mettere in difficoltà i Blues che chiudono il primo tempo in vantaggio di un gol grazie alla rete di Fofana. Nella ripresa i londinesi dilagano con Aubameyang e James che mettono al sicuro il punteggio. Per Pioli sarà già molto importante la gara di ritorno a San Siro contro il Chelsea del prossimo 11 ottobre. Da sottolineare a fine gare gli applausi scroscianti dello Stamford Bridge per Giroud una volta sostituito.

Il Chelsea chiude il primo tempo in vantaggio

Il Chelsea aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol grazie alla rete di Fofana. Eppure il Milan aveva cominciato la gara con il piglio giusto grazie alla solita incursione offensiva da sinistra firmata Leao. Il portoghese è stato però braccato bene dalla difesa dei Blues che riesce a fermare anche Giroud un po' fuori dal gioco nei primi 45 minuti.

Il Chelsea riparte spesso in velocità e mette in difficoltà immediatamente il Milan con un tiro dalla distanza di Mount che trova però l'opposizione di Tatarusanu bravo a distendersi e deviare in angolo. Il Chelsea però è pericolosissimo e da calcio da fermo mette spesso in difficoltà il Milan. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina il colpo di testa di Thiago Silva viene alzato oltre la traversa ancora da un ottimo intervento di Tatarusanu.

Il portiere dei rossoneri non può niente subito dopo su un altro calcio d'angolo. Il colpo di testa di Thiago Silva viene ancora respinto da un ottimo Tatarusanu che però non può nulla sulla zampata di Fofana per il vantaggio del Chelsea. Il Milan non riesce a reagire e Mount segna il gol del raddoppio del Chelsea ma è in fuorigioco dopo un assist da urlo di Aubameyang. Nel finale Leao semina il panico nella difesa del Chelsea, la palla finisce sui piedi di De Ketelaere, poi su quelli di Krunic che a porta sguarnita manda la palla alta, deviata da un difensore dei blues. I londinesi chiudono la prima frazione in vantaggio di un gol.

Il Chelsea dilaga nella ripresa con Aubameyang e James

Nel secondo tempo Pioli non cambia di una virgola il suo Milan, forse anche convinto dal finale dei primi 45 minuti che ha visto i rossoneri andare vicino al pari. Ma i rossoneri fanno fatica a superare il centrocampo dei blues che fa da scudo alla difesa. E così al 56′ un cross da destra di James trova ben appostato Aubameyang al centro dell'area di rigore che mette in rete facilmente la palla del 2-0. Una mazzata per il Milan che sembra aver accusato il colpo. E infatti al 62′ arriva anche il terzo gol del Chelsea ad opera proprio di Race James: il Chelsea recupera palla, Sterling vede l'inserimento di James e lo serve sulla corsa a destra, conclusione potente sul primo palo e Tatarusanu battuto.

Il Milan fa pochissimo e allora Pioli prova a risparmiare qualcuno in vista del campionato: escono Leao, Giroud e De Ketelaere per Brahim Diaz, Origi e Rebic. Da sottolineare gli applausi di Stamford Bridge per l'attaccante francese che al Chelsea ha lasciato un bellissimo ricordo. La gara si conclude con il punteggio di 3-0 per i Blues. La classifica del girone E ora vede il Salisburgo primo con 5 punti mentre i rossoneri e il Chelsea sono al secondo posto con 4 lunghezze e la Dinamo Zagabria a 3. A questo punto la partita del prossimo 11 ottobre contro il Chelsea valida per il match di ritorno, diventa già ecisiva per la squadra di Pioli. (Fanpage)