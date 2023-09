Calcio. Coppa Italia: Udinese-Catanzaro 4-1. Giallorossi in gara per poco più di un tempo (Highlights-video).

UDINE, 11 AGO. - Passa l’Udinese che approda ai sedicesimi di coppa Italia Frecciarossa come da pronostico (prossimo turno il 1° novembre contro la vincente di Cagliari-Palermo), faticando contro un Catanzaro che non sfigura affidandosi alle giocate più congeniali. Udinese in vantaggio in avvio con Lovric che coglie l’assist di Thauvin e da centro area fa centro. Il Catanzaro non si scompone e alla prima ripartenza pareggia. Al 12’ Vandeputte, dalla sinistra dell’area bianconera dopo aver ricevuto palla da Sounas, libera un destro che inganna Silvestri e rimette in partita i giallorossi. Il Catanzaro prende coraggio, tiene palla (57% di possesso nel primo tempo) e gioca in scioltezza e l’Udinese si rivede pericolosamente solo nel finale di primo tempo con Thauvin (due volte).

Nella ripresa gara subito viva ed emozionante. Al 4’ Sounas arriva alla conclusione parata da Silvestri e nell’azione successiva Beto porta in vantaggio l’Udinese approfittando di un’indecisione tra Scognamillo e Veroli. Al 13’ l’Udinese coglie la base del palo su una carambola all’indietro di Brighenti che devia un cross. Al 17’ Brighenti, nel duello fisico con Beto, lo manda giù ed è rigore, trasformato da Thauvin con un sinistro preciso a mezzaltezza e chiude, di fatto la partita. Nel finale c’è spazio per una bella parata di Fulignati su Lucca e Thauvin ed una conclusione di Verna ed in pieno recupero arriva il poker bianconero, con la firma di Lucca con un colpo da sotto. Dopo i due impegni in coppa Italia ora la mente del Catanzaro è solo per il campionato.

Carlo Talarico

Il tabellino:

UDINESE-CATANZARO 4-1

MARCATORI: 9’ pt Lovric (U), 12’ pt Vandeputte (C), 4’ st Beto (U), 19’ st Thauvin (rig. U), 48’ st Lucca (U).

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Masina (21’ st Guessand); Festy Ebosele (22’ st Ferreira), Zarraga, Walace, Lovric, Zemura (21’ st Camara); Thauvin (43’ st Aké), Beto (28’ st Lucca). A disp.: Padelli, Piana, Success, Kamara, Abankwah, Semedo, Pejicic, Nwachukwu, Zunec. All.: Sottil.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Veroli (35’ st Oliveri); Situm, Pontisso (35’ st Pompetti), Ghion Sounas (21’ st Verna), Vandeputte; Brignola (21’ st D’Andrea), Biasci (21’ st Curcio). A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, Welbeck, Katseris, Bombagi. All.: Vivarini.

ARBITRO: Daniele Minelli di Varese.

Assistenti arbitrali: Di Gioia e Moro.

Quarto ufficiale: Rinaldi.

Var: Abbattista.

Avar: Miele.

AMMONITO: Masina (U).

NOTE: cooling break al 25’ pt e st. Spettatori 6000 circa di cui 93 ospiti. Angoli: 3-1 per l’Udinese. Recupero: pt 3’, st 6’.





Video Commento del mister Vivarini dopo il match con l'Udinese

Durante la conferenza, il tecnico Vivarini ha condiviso le seguenti riflessioni: Stiamo mantenendo i principi di gioco del precedente anno, cercando di mantenere la coerenza con il nostro progetto. Abbiamo dimostrato abilità fino al secondo gol, ma dobbiamo ammettere di non possedere la stessa forza fisica dell'Udinese, una realtà che avevamo già considerato. Nel nostro reparto offensivo, abbiamo affrontato alcune assenze, legate a questioni fisiche di Iemmello e Ambrosino. Tuttavia, siamo riusciti comunque a mettere in mostra le caratteristiche distintive della nostra squadra.

La comunità di appassionati di Catanzaro è estremamente fervente e il nostro obiettivo è offrire spettacolo ai nostri tifosi, i quali hanno dimostrato il loro supporto anche oggi, presenziando l'evento. Prevediamo una stagione calcistica indubbiamente impegnativa e siamo consapevoli che sarà necessaria dedizione e umiltà. Abbiamo ringiovanito la rosa dei giocatori al fine di rispettare le direttive della Serie B.

La dirigenza agisce con consapevolezza e competenza nel mercato dei trasferimenti; attualmente, ci troviamo nella posizione di dover riempire due posizioni vacanti, ossia quella di un esterno e di un difensore, a cui si aggiunge l'acquisto già effettuato di Donnarumma. Il nostro compito è concentrarci unicamente su prestazioni all'altezza delle circostanze presenti.



il video Udinese - Catanzaro 4-1 I Intervista post-partita del tecnico Sottil



Udinese - Catanzaro 4 - 1 I Intervista post patita Lucca



Video, Udinese -Catanzaro 4-1 I Intervista post-partita Thauvin



Gli highlights di Udinese-Catanzaro 4-1